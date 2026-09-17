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पलामू के चैनपुर से लापता नाबालिग बुआ भतीजी बरामद, पिता की डांट से नाराज होकर छोड़ा था घर

पलामू पुलिस ने लापता नाबालिग बुआ भतीजी को सदर थाना क्षेत्र से बरामद किया है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

Chainpur Police Station, Palamu
चैनपुर थाना, पलामू (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 17, 2026 at 8:03 PM IST

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पलामू: जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के पनेरीबांध के इलाके से लापता हुए बुआ एवं भतीजी को पुलिस ने बरामद कर लिया है. चैनपुर थाना पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के भीमगड़ा के इलाके से दोनों को बरामद किया है. दरअसल, पनेरीबांध निवासी 12 वर्षीय बच्ची और उसकी 11 साल की बुआ लापता हो गई थीं.

लकड़ी चुनने की बात कहकर घर से निकली थी बुआ-भतीजी

जानकारी के मुताबिक, दोनों जंगल में लकड़ी चुनने की बात कहकर घर से बाहर निकले थे लेकिन वापस नहीं लौटे. वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने दोनों नाबालिगों की खोजबीन के लिए स्पेशल टीम बनाई और सर्च अभियान भी शुरू किया. जिस इलाके से दोनों नाबालिग गायब हुए थी, उस इलाके में कई तालाब भी हैं.

दोनों नाबालिग बरामद

पुलिस ने अनहोनी की आशंका को देखते हुए गोताखोर के माध्यम से तालाब में तलाशी अभियान भी चलाया. इसी बीच चैनपुर थाना की पुलिस को सूचना मिली कि दोनों बच्चियों को सदर थाना क्षेत्र के भीमगड़ा के इलाके में देखा गया है. सूचना के आलोक में चैनपुर थाना प्रभारी लालजी के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों नाबालिग को बरामद किया है. चैनपुर के थाना प्रभारी लालजी ने बताया कि दोनों बच्चियां, पिता की डांट से नाराज होकर भाग गई थी.

परिजन दोनों पर घरेलू काम के लिए दबाव बनाते थे, एक बच्ची का ननिहाल लातेहार के अमवाटिकर के इलाके में है. दोनों ट्रेन से लातेहार गई, लेकिन नानी का घर दूर होने और पैसा की कमी की वजह से घर वापस लौट आई. दोनों भीमगड़ा के इलाके में थी, जिसके बाद दोनों को बरामद किया गया है.

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