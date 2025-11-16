ETV Bharat / state

साइबर ठगों से पैसे वापस दिला रही है पुलिस, रियल टाइम शिकायत के हैं फायदे, मदद मांगने वालों की बढ़ रही संख्या

पलामू में साइबर ठगी के शिकार लोगों के पैसे वापस हो रहे हैं. पुलिस की कोशिश से सभी को पैसे वापस मिल रहे हैं.

Published : November 16, 2025 at 2:40 PM IST

पलामू: साइबर ठगी के मामले में रियल टाइम शिकायत दर्ज कराने वाले लोगों को उनके पैसे वापस मिल रहे हैं. पलामू पुलिस के प्रयासों से कई लोगों को उनके पैसे वापस मिल चुके हैं. लोग साइबर अपराध के प्रति जागरूक हो रहे हैं और मदद मांगने वालों की संख्या भी बढ़ रही है. साइबर ठगी के मामलों को केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन संचालित राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर अपलोड किया गया है.

पलामू पुलिस के प्रयासों से पीड़ितों के बैंक खातों में 2.63 लाख रुपये वापस आ गए हैं. हिमालय कुमार पासवान को 1.10 लाख रुपये, किसन कुमार सिंह को 15,000 रुपये, मोहम्मद जीशान को 10,000 रुपये, विभूति सिंह को 51,000 रुपये, हजरत अंसारी को 30,000 रुपये, संजय सिंह को 32,000 रुपये और सायरा बीबी को 11,500 रुपये वापस किए गए. सभी आठ पीड़ित विभिन्न कारणों से साइबर ठगी के शिकार हुए थे.

जानकारी देतीं एसपी (Etv Bharat)

पलामू की एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि साइबर अपराध के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है और मदद मांगने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है. बैंक, साइबर विंग और पुलिस थानों की मदद से लोगों के पैसे वापस मिले हैं. एसपी ने बताया कि साइबर अपराध के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ रही है. पुलिस लगातार इसे रोकने के लिए काम कर रही है और कार्रवाई कर रही है. हाल के दिनों में पलामू पुलिस ने कई लोगों के पैसे वापस दिलाए हैं, जो एक अच्छी शुरुआत है. भविष्य में और भी कई लोगों को उनके पैसे वापस मिलने की उम्मीद है.

दरअसल, लोग एनसीसीआरपी पोर्टल पर आसानी से जाकर साइबर ठगी से संबंधित अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं. शिकायत दर्ज होने के बाद, पोर्टल ऑटोमेटिक रूप से संबंधित बैंक खातों की जानकारी एकत्र करता है और आवश्यक कार्रवाई करता है. वहीं, पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद, पुलिस भी पोर्टल से संपर्क करती है और पैसे वापस करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है.

