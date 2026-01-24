गैंगस्टर प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा के बीच पार्टनरशिप! पुलिस की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे
पलामू में प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा गिरोह का गठजोड़ हो गया है. पलामू पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है.
Published : January 24, 2026 at 1:28 PM IST
पलामूः गैंगस्टर प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा के बीच पार्टनरशिप है. प्रिंस खान सुजीत सिन्हा को मुकदमे से बचाना चाहता है, जबकि प्रिंस खान को सुजीत सिन्हा शूटर उपलब्ध करवाता है. इसका खुलासा पलामू पुलिस की कार्रवाई में हुआ है. पलामू पुलिस ने हाल के दिनों में प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. शनिवार को पलामू पुलिस ने सुजीत सिन्हा से जुड़े आठ अपराधियों को गिरफ्तार किया था. अपराधियों के पास से चार पिस्टल बरामद हुए थे.
गिरफ्तार अपराधियों ने पलामू पुलिस की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. गिरफ्तार अपराधियों ने पलामू पुलिस को बताया है कि प्रिंस खान और सुजीत सिंह गिरोह एक हो गया है. सुजीत सिन्हा पुलिस के मुकदमे और कार्रवाई से बचने के लिए प्रिंस खान का नाम इस्तेमाल करना चाहता है, जबकि प्रिंस खान अपने लिए सुजीत सिन्हा के स्थानीय नेटवर्क का इस्तेमाल करना चाहता है. दोनों के बीच यह तय हुआ है कि फायरिंग की घटना में पकड़े जाने के बाद उसकी जिम्मेदारी प्रिंस खान लेगा, नहीं पकड़े जाने पर जिम्मेदारी सुजीत सिन्हा लेगा.
कुबेर और अमित चौधरी है मास्टरमाइंड
पलामू पुलिस की जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि सुजीत सिन्हा और प्रिंस खान के बीच की कड़ी कुबेर नाम का व्यक्ति है. कुबेर एक फेक नाम है, जिसका इस्तेमाल गिरोह के द्वारा किया जा रहा है, वास्तविक व्यक्ति कोई और है. कुबेर और गिरफ्तार अमित चौधरी मिलकर प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा के लिए शूटरों को तैयार करते हैं. दोनों के द्वारा शूटरों को पैसे दिए जाते हैं और हथियार उपलब्ध करवाए जाते हैं. पलामू पुलिस ने शूटरों के पास से चार पिस्टल बरामद किया था. सभी पिस्टल मध्यप्रदेश में खरीदे गए थे. गिरफ्तार अमित चौधरी विदेश भागने की फिराक में था.
“पलामू में प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा गिरोह से जुड़े हुए आठ अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार अपराधियों ने पूछताछ के दौरान बताया है कि प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा पलामू के इलाके में मिलकर काम कर रहे हैं. गिरफ्तार अपराधियों ने पुलिस को यह भी बताया है कि घटना असफल रहने के बाद पकड़े जाने के बाद प्रिंस खान का नाम लेना है. गिरफ्तार अमित चौधरी कुबेर से जुड़ा है. पुलिस सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रही है और कार्रवाई भी कर रही है.” - रीष्मा रमेशन , एसपी, पलामू
धनबाद के वासेपुर का रहने वाला है प्रिंस, सुजीत सिन्हा पलामू का
प्रिंस खान धनबाद के वासेपुर का रहने वाला है, जबकि सुजीत सिन्हा पलामू का रहने वाला है. पिछले दो महीने में पलामू के इलाके में प्रिंस खान की गतिविधि रिकॉर्ड किया गया है. प्रिंस खान से जुड़े हुए 15 के करीब अपराधियों को पलामू पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है. प्रिंस खान दुबई में बैठा हुआ है और वहीं से धमकी भरे कॉल कर रहा है. पुलिस की जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि सुजीत सिन्हा की तरफ से कई जानकारी प्रिंस खान को उपलब्ध करवाई गई है. सुजीत सिन्हा पर झारखंड के कई इलाकों में मुकदमे दर्ज हैं और फिलहाल वह जेल में बंद है. कुछ दिनों पहले सुजीत सिन्हा को पलामू सेंट्रल जेल से साहिबगंज जेल शिफ्ट किया गया था.
