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पलामू में दबंगई के सिंबल के खिलाफ कार्रवाई! गाड़ियों से उतारी गई ब्लैक फिल्म, मॉडिफिकेशन के हटाने के दिए निर्देश

पलामू: पुलिस दबंगई के किसी भी सिंबल को बर्दाश्त नहीं करेगी. वाहनों का काफिला और मॉडिफिकेशन, जो दबंगता को पेश करता हो, उसके खिलाफ पलामू पुलिस ने कड़ी चेतावनी जारी की है और आम लोगों से अपील भी की है. नए एसपी कपिल चौधरी के निर्देश पर पलामू पुलिस ने दबंगई के सिंबल के खिलाफ अभियान चलाया है.

वाहनों के मॉडिफिकेशन को बर्दाश्त नहीं करेगी पुलिस

इस दौरान पुलिस ने वाहनों पर लगी ब्लैक फिल्म और मॉडिफिकेशन को हटाने की कार्रवाई की है. सबसे पहले मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र में यह अभियान चलाया गया और कई समाजसेवियों और लोगों की गाड़ियों पर कार्रवाई की गई. पलामू एसपी कपिल चौधरी ने ईटीवी भारत को बताया कि आम लोगों से आग्रह किया गया है कि वह अपने वाहनों से मॉडिफिकेशन को हटा लें और ब्लैक फिल्म को भी हटा लें. पलामू पुलिस वैसे किसी भी सिंबल को बर्दाश्त नहीं करेगी, जो दबंगता का परिचय देती है.

ब्लैक फिल्म के खिलाफ पुलिस का अभियान