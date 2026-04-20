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पलामू में दबंगई के सिंबल के खिलाफ कार्रवाई! गाड़ियों से उतारी गई ब्लैक फिल्म, मॉडिफिकेशन के हटाने के दिए निर्देश

पलामू पुलिस ने वाहनों में से ब्लैक फिल्म और मॉडिफिकेशन को हटाने के लिए अभियान चलाया.

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गाड़ियों से ब्लैक फिल्म उतारने के दौरान पुलिस (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 20, 2026 at 8:16 PM IST

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पलामू: पुलिस दबंगई के किसी भी सिंबल को बर्दाश्त नहीं करेगी. वाहनों का काफिला और मॉडिफिकेशन, जो दबंगता को पेश करता हो, उसके खिलाफ पलामू पुलिस ने कड़ी चेतावनी जारी की है और आम लोगों से अपील भी की है. नए एसपी कपिल चौधरी के निर्देश पर पलामू पुलिस ने दबंगई के सिंबल के खिलाफ अभियान चलाया है.

वाहनों के मॉडिफिकेशन को बर्दाश्त नहीं करेगी पुलिस

इस दौरान पुलिस ने वाहनों पर लगी ब्लैक फिल्म और मॉडिफिकेशन को हटाने की कार्रवाई की है. सबसे पहले मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र में यह अभियान चलाया गया और कई समाजसेवियों और लोगों की गाड़ियों पर कार्रवाई की गई. पलामू एसपी कपिल चौधरी ने ईटीवी भारत को बताया कि आम लोगों से आग्रह किया गया है कि वह अपने वाहनों से मॉडिफिकेशन को हटा लें और ब्लैक फिल्म को भी हटा लें. पलामू पुलिस वैसे किसी भी सिंबल को बर्दाश्त नहीं करेगी, जो दबंगता का परिचय देती है.

ब्लैक फिल्म के खिलाफ पुलिस का अभियान

पुलिस ने आग्रह के साथ-साथ सख्त कार्रवाई की भी बात कही गई है. दरअसल, पूरे जिले में यह अभियान चलाया जा रहा है. इस मामले मे एसपी ने बताया कि पुलिस आम लोगों का सहयोग करेगी. इसके साथ ही साथ सुरक्षित माहौल भी देगी. मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र में हुई कार्रवाई का नेतृत्व डीएसपी राजेश यादव और टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने किया. इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में पुलिस जवान एवं अधिकारियों की तैनाती की गई थी. पदभार ग्रहण करने के बाद पलामू एसपी की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है.

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