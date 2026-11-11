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पलामू में हैरान करने वाला मर्डर: खाना बनाने वाली जगह पर पति ने की घिनौनी हरकत, गुस्से में पत्नी और बेटे ने काट डाला

पलामू पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat )

पलामू: पांकी थाना क्षेत्र के ढूब गांव में हुए गुनी भूइयां हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है. सोमवार की रात हुई इस खौफनाक वारदात के पीछे कोई पुरानी रंजिश नहीं, बल्कि शराब का नशा और एक अजीबोगरीब घरेलू विवाद था. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतक की पत्नी मनतोरवा देवी और उसके बेटे कैलू भूइयां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस अनुसंधान में जो सच सामने आया है, वह बेहद चौंकाने वाला है.

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