पलामू में हैरान करने वाला मर्डर: खाना बनाने वाली जगह पर पति ने की घिनौनी हरकत, गुस्से में पत्नी और बेटे ने काट डाला
पलामू पुलिस ने गुनी भूइयां हत्याकांड का 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है. रिपोर्ट- नीरज कुमार
Published : November 11, 2026 at 6:26 PM IST
पलामू: पांकी थाना क्षेत्र के ढूब गांव में हुए गुनी भूइयां हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है. सोमवार की रात हुई इस खौफनाक वारदात के पीछे कोई पुरानी रंजिश नहीं, बल्कि शराब का नशा और एक अजीबोगरीब घरेलू विवाद था. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतक की पत्नी मनतोरवा देवी और उसके बेटे कैलू भूइयां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस अनुसंधान में जो सच सामने आया है, वह बेहद चौंकाने वाला है.
बाजार से शुरू हुआ विवाद, रसोई घर में खूनी अंजाम तक पहुंचा
लेस्लीगंज एसडीपीओ प्रशांत कुमार और पांकी थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह के मुताबिक, मृतक गुनी भूइयां अत्यधिक शराब पीने का आदी था. घटना के दिन गुनी और उसकी पत्नी मनतोरवा देवी स्थानीय बाजार गए हुए थे. बाजार जाने और वहां से लौटने के दौरान भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर लगातार झगड़ा हो रहा था.
खाना बनाने वाली जगह पर शौच करने से भड़का गुस्सा
सोमवार की रात को मनतोरवा देवी घर की रसोई में खाना बना रही थी. इसी दौरान शराब के अत्यधिक नशे में धुत गुनी भूइयां वहां पहुंचा और दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हो गई. विवाद इतना बढ़ा कि गुनी ने उसी जगह पर शौच (टॉयलेट) कर दिया जहां खाना बन रहा था.
इस घिनौनी हरकत को देखकर पत्नी मनतोरवा देवी अपना आपा खो बैठी. उसने पास में रखे एक धारदार हथियार से गुनी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमला इतना जोरदार था कि गुनी की मौके पर ही तड़प-तड़प कर मौत हो गई. इस वारदात में उनके बेटे कैलू भूइयां ने भी मां का साथ दिया.
पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी मां-बेटे को दबोचा
हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी मनतोरवा देवी और उसका बेटा कैलू (कैला) गांव से फरार हो गए थे. घटना की सूचना मिलते ही पांकी थाना पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की और गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.
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