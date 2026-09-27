पलामू में बैंकों का सिक्योरिटी ऑडिट शुरू, जमशेदपुर की घटना के बाद हाई अलर्ट पर पुलिस
जमशेदपुर में बैंक लूट की घटना के बाद पलामू पुलिस अलर्ट है. बैंकों का सिक्योरिटी ऑडिट शुरू हो गया है. रिपोर्ट-नीरज कुमार
Published : September 27, 2026 at 4:48 PM IST
पलामू: पलामू में बैंकों का सिक्योरिटी ऑडिट शुरू हो गया है. पुलिस पदाधिकारी बैंकों में जा रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं. दरअसल, जमशेदपुर में बैंक लूट की घटना के बाद हाई अलर्ट जारी किया गया है. पलामू पुलिस भी बैंकों की सुरक्षा की समीक्षा कर रही है. इसी कड़ी में रविवार को पलामू में बैकों की सुरक्षा की समीक्षा की गई.
एसडीपीओ और थाना प्रभारी ने अपने-अपने क्षेत्रों ने बैंकों की सुरक्षा का जायजा लिया है. पलामू एसपी कपिल चौधरी ने इस संबंध में सभी एसडीपीओ और थाना प्रभारी को निर्देश दिया था. सदर पुलिस अनुमंडल क्षेत्र में एसडीपीओ राजेश यादव के नेतृत्व में पुलिस ने बैंकों की सुरक्षा की समीक्षा की है. मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार, चैनपुर थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी लालजी, जबकि सदर थाना क्षेत्र में प्रभारी अफजल अंसारी के नेतृत्व में अभियान चलाया गया.
इस संबंध में सदर एसडीपीओ राजेश यादव ने बताया कि पलामू एसपी के निर्देश पर बैंकों की सुरक्षा की समीक्षा शुरू हुई है. अलग-अलग थाना क्षेत्रों में बैंकों की सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है. इस दौरान यह देखा गया कि बैंकों में सीसीटीवी कैमरे की हालत क्या है ? बैंकों में सुरक्षा गार्ड की मौजूदगी कितनी है ? अलार्म सिस्टम किस तरह से कार्य कर रहा है ? बैंकों को आपातकालीन स्थिति में किस तरह मदद पहुंचाई जा सकती है.
दरअसल, पलामू पुलिस ने बैंकों की सुरक्षा को लेकर योजना तैयार की है. पेट्रोलिंग को बढ़ाई जा रही है और संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है. सुरक्षा की समीक्षा के दौरान बैंकों के प्रबंधकों से कहा गया कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी पुलिस के साथ तुरंत साझा करें.
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