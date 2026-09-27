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पलामू में बैंकों का सिक्योरिटी ऑडिट शुरू, जमशेदपुर की घटना के बाद हाई अलर्ट पर पुलिस

एसडीपीओ और थाना प्रभारी ने अपने-अपने क्षेत्रों ने बैंकों की सुरक्षा का जायजा लिया है. पलामू एसपी कपिल चौधरी ने इस संबंध में सभी एसडीपीओ और थाना प्रभारी को निर्देश दिया था. सदर पुलिस अनुमंडल क्षेत्र में एसडीपीओ राजेश यादव के नेतृत्व में पुलिस ने बैंकों की सुरक्षा की समीक्षा की है. मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार, चैनपुर थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी लालजी, जबकि सदर थाना क्षेत्र में प्रभारी अफजल अंसारी के नेतृत्व में अभियान चलाया गया.

सदर एसडीपीओ राजेश यादव का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इस संबंध में सदर एसडीपीओ राजेश यादव ने बताया कि पलामू एसपी के निर्देश पर बैंकों की सुरक्षा की समीक्षा शुरू हुई है. अलग-अलग थाना क्षेत्रों में बैंकों की सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है. इस दौरान यह देखा गया कि बैंकों में सीसीटीवी कैमरे की हालत क्या है ? बैंकों में सुरक्षा गार्ड की मौजूदगी कितनी है ? अलार्म सिस्टम किस तरह से कार्य कर रहा है ? बैंकों को आपातकालीन स्थिति में किस तरह मदद पहुंचाई जा सकती है.