जिस जमीन विवाद के चलते माओवादी बना था संजय गोदराम, वह 15 वर्षों बाद भी नहीं सुलझा, पूछताछ में पुलिस को मिली कई अहम जानकारी
मोआवादी संजय गोदराम ने पुलिस रिमांड में कई गहरे राज उगले हैं. जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है. रिपोर्ट- नीरज कुमार
Published : November 11, 2026 at 5:10 PM IST
पलामूः 13 लाख के इनामी माओवादी संजय यादव उर्फ संजय गोदराम ने पूछताछ के क्रम में पलामू पुलिस के समक्ष कई गहरे राज उगले हैं. एसपी कपिल चौधरी ने संजय गोदराम की गिरफ्तारी से लेकर पूछताछ तक की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साझा की है. एसपी ने बताया कि जिस जमीन को लेकर संजय गोदराम उर्फ संजय यादव माओवादी बना था, वह जमीन का विवाद आज तक सुलझ नहीं पाया है.
एसपी ने बताया कि माओवादी संजय यादव उर्फ संजय गोदराम को मुंबई से पलामू पुलिस ने गिरफ्तार किया था. पुलिस की पूछताछ में संजय यादव उर्फ संजय गोदराम ने बताया है कि 2011 में वह अपने गोतिया के साथ जमीन विवाद के बाद माओवादी दस्ते में शामिल हुआ था. 15 वर्ष गुजर जाने और 63 से अधिक नक्सली हमले के आरोपी बन जाने के बावजूद उसकी जमीन का विवाद नहीं सुलझा पाया है. 2011 में जमीन की जो हालत थी वह आज भी कायम है.
6 नवंबर को मुंबई में पकड़ा गया था संजय
एसपी ने बताया कि संजय गोदराम को 6 नवंबर को मुंबई एटीएस ने हिरासत में लिया था. 7 नवंबर को पलामू पुलिस छतरपुर एसडीपीओ प्रशांत कुमार के नेतृत्व में मुंबई पहुंची थी और आधिकारिक रूप से संजय गोदराम को गिरफ्तार किया. 9 नवंबर को संजय गोदराम को पलामू पुलिस ने जेल भेजा था.
माओवादी संजय गोदराम से पूछताछ जारी
फिलहाल पलामू पुलिस ने दो दिनों के रिमांड पर संजय गोदराम को लिया है और उससे पूछताछ कर रही है. संजय गोदराम की निशानदेही पर पुलिस ने एक एसएलआर और बड़ी संख्या में गोलियां बरामद की हैं. हुसैनाबाद एसडीपीओ दिव्यांश शुक्ला के नेतृत्व में हथियार बरामदगी के लिए सर्च अभियान चलाया गया था.
संजय ने बताए माओवादियों के समर्थकों के नाम!
संजय यादव उर्फ संजय गोदराम ने झारखंड-बिहार में माओवादियों की मदद करनेवाले लोगों के नाम पलामू पुलिस को बताए हैं. इसमें कई कारोबारी और कई सफेदपोश शामिल हैं. पलामू पुलिस ने सभी को रडार पर लिया है और उनके खिलाफ वेरिफिकेशन शुरू कर दिया है.
नितेश यादव और मनोहर गंझू के बारे में दी जानकारी
पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि संजय गोदराम से पूछताछ के दौरान जो जानकारी मिली है उसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. संजय ने टॉप माओवादी नितेश यादव और मनोहर गंझू के बारे में भी कई अहम जानकारी दी है. उनके खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा है. एसपी ने बताया कि संजय गोदराम का पकड़ा जाना पलामू पुलिस के लिए बड़ी सफलता है.
एक महीने पहले पलामू से मुंबई भागा था संजय
एसपी ने बताया कि एक महीने पहले संजय गोदराम पलामू से भाग गया था और मुंबई में अपना रिश्तेदार के साथ कपड़ा फैक्ट्री में काम कर रहा था. कपड़ा फैक्ट्री में अच्छे से काम नहीं करने कारण उसे निकाल दिया गया था. बाद में वह खटाल से दूध निकालने और मवेशियों को चराने का काम कर रहा था.
पलामू पुलिस के सर्च अभियान में हुसैनाबाद एसडीपीओ दिव्यांश शुक्ला, छतरपुर एसडीपीओ प्रशांत कुमार, हुसैनाबाद थाना प्रभारी चंदन कुमार, छतरपुर थाना प्रभारी सौरव चौबे, सब-इंस्पेक्टर मुकेश कुमार, विमल कुमार समेत कई पुलिस अधिकारी शामिल थे.
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