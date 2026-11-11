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जिस जमीन विवाद के चलते माओवादी बना था संजय गोदराम, वह 15 वर्षों बाद भी नहीं सुलझा, पूछताछ में पुलिस को मिली कई अहम जानकारी

माओवादी संजय गोदराम (पुरानी तस्वीर). ( ETV BHARAT )

पलामूः 13 लाख के इनामी माओवादी संजय यादव उर्फ संजय गोदराम ने पूछताछ के क्रम में पलामू पुलिस के समक्ष कई गहरे राज उगले हैं. एसपी कपिल चौधरी ने संजय गोदराम की गिरफ्तारी से लेकर पूछताछ तक की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साझा की है. एसपी ने बताया कि जिस जमीन को लेकर संजय गोदराम उर्फ संजय यादव माओवादी बना था, वह जमीन का विवाद आज तक सुलझ नहीं पाया है.

एसपी ने बताया कि माओवादी संजय यादव उर्फ संजय गोदराम को मुंबई से पलामू पुलिस ने गिरफ्तार किया था. पुलिस की पूछताछ में संजय यादव उर्फ संजय गोदराम ने बताया है कि 2011 में वह अपने गोतिया के साथ जमीन विवाद के बाद माओवादी दस्ते में शामिल हुआ था. 15 वर्ष गुजर जाने और 63 से अधिक नक्सली हमले के आरोपी बन जाने के बावजूद उसकी जमीन का विवाद नहीं सुलझा पाया है. 2011 में जमीन की जो हालत थी वह आज भी कायम है.