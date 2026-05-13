ETV Bharat / state

पलामू में लापता युवक की खोज के लिए बनाई गई एसआईटी, कई इलाकों में लगाए गए पोस्टर

पलामू: जिले के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र से लापता युवक अमृतसाज अंशु की तलाश के लिए पुलिस लगातार जुटी हुई है. इसी कड़ी में अब पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है.

एसपी कपिल चौधरी द्वारा बनाई गई इस टीम में डीएसपी राजीव रंजन, डीएसपी राजेश यादव, टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार, सदर थाना प्रभारी लालजी, सब इंस्पेक्टर सुबोध कुमार और सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार गुप्ता शामिल हैं.

दरअसल, अमृतसाज अंशु मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के गायत्री मंदिर सुदना के इलाके का रहने वाला है. 11 मई को अमृतसाज घर से मंदिर में पूजा करने की बात बोलकर निकला था. पूजा करने के बाद युवक वापस नहीं लौटा. परिजनों ने युवक की काफी खोजबीन की और बाद में पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी.

पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि लापता युवक के मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है. डीएसपी राजीव रंजन और डीएसपी राजेश यादव के नेतृत्व में यह टीम जांच में जुट गई है. पुलिस युवक की तलाश कर रही है.

दरअसल, अमृतसाज अंशु आईआईटी मेधावी छात्र है. उसने आईआईटी का एंट्रेंस टेस्ट पास किया है. पुलिस खोजबीन के लिए लगातार अभियान चला रही है. कई इलाकों में पलामू पुलिस ने लापता युवक के बारे में पोस्टर भी लगाया है.