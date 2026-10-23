ETV Bharat / state

पलामू सहिया हत्याकांड : एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन, एसपी ने घटनास्थल का लिया जायजा

पलामू: नावाबाजार थाना क्षेत्र के एक गांव में सहिया की हत्या की जांच के लिए पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है. इस SIT का नेतृत्व बिश्रामपुर के एसडीपीओ चिरंजीवी मंडल कर रहे हैं. टीम को अगले 24 घंटों के भीतर इस मामले का खुलासा करने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है.

घटना को लेकर पलामू के एसपी कपिल चौधरी ने घटनास्थल का मुआयना किया और पीड़िता के परिवार से मुलाकात की. मुलाकात के दौरान, एसपी ने परिवार को भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और मामले को जल्द सुलझा लिया जाएगा.

घटनास्थल का जायजा लेने के बाद, एसपी कपिल चौधरी ने पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए और एक विशेष जांच दल का गठन किया. वहीं पुलिस ने पूरे मामले में चार संदिग्धों को हिरासत में लिया है. ये लोग एक बड़े आपराधिक गिरोह से जुड़े हैं और इनका आपराधिक इतिहास रहा है.

घटना दुर्गा पूजा के दिन की है, जब सहिया पूजा पंडाल से वापस अपने घर लौट रही थीं. तभी उनका अपहरण कर लिया गया. फिर बुधवार दोपहर को एक खेत में उनका शव मिला. पीड़िता के परिजनों ने कुछ लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई है.

बिश्रामपुर के एसडीपीओ चिरंजीवी मंडल ने बताया कि पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और जल्द ही पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी. उन्होंने आगे कहा कि पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई की गई और संदिग्धों को हिरासत में लिया गया.