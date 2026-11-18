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पलामू के गुर्गों को अपने गिरोह में जोड़ने के लिए राहुल दुबे की चाल, दिया जाता है ये लालच

एसपी कार्यालय, पलामू ( Etv Bharat )

पलामू: कुख्यात गैंगस्टर राहुल दुबे सुजीत सिंह गिरोह की तरह पलामू के गुर्गों को जोड़ना चाहता है. पलामू पुलिस की कार्रवाई में अब तक राहुल दुबे गिरोह से जुड़े 6 गुर्गों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि पुलिस ने गिरोह से जुड़े चार ऑटोमेटिक हथियार को भी बरामद किया है. दरअसल, राहुल दुबे कोयलांचल के इलाके का बड़ा अपराधी है. राहुल दुबे, अमन साव और सुजीत सिन्हा गिरोह से जुड़ा हुआ रहा है. अमन साव और सुजीत सिन्हा के इनकाउंटर के बाद राहुल दुबे पलामू के युवाओं को गिरोह से जोड़ने की कोशिश कर रहा है. राहुल दुबे गिरोह ने अगस्त 2025 में सबसे पहले पलामू के इलाके में एंट्री ली थी.

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