पलामू के गुर्गों को अपने गिरोह में जोड़ने के लिए राहुल दुबे की चाल, दिया जाता है ये लालच
पलामू पुलिस ने राहुल दुबे गिरोह को लेकर कई खुलासे किए हैं. रिपोर्ट- नीरज कुमार.
Published : November 18, 2026 at 8:15 PM IST
पलामू: कुख्यात गैंगस्टर राहुल दुबे सुजीत सिंह गिरोह की तरह पलामू के गुर्गों को जोड़ना चाहता है. पलामू पुलिस की कार्रवाई में अब तक राहुल दुबे गिरोह से जुड़े 6 गुर्गों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि पुलिस ने गिरोह से जुड़े चार ऑटोमेटिक हथियार को भी बरामद किया है. दरअसल, राहुल दुबे कोयलांचल के इलाके का बड़ा अपराधी है. राहुल दुबे, अमन साव और सुजीत सिन्हा गिरोह से जुड़ा हुआ रहा है. अमन साव और सुजीत सिन्हा के इनकाउंटर के बाद राहुल दुबे पलामू के युवाओं को गिरोह से जोड़ने की कोशिश कर रहा है. राहुल दुबे गिरोह ने अगस्त 2025 में सबसे पहले पलामू के इलाके में एंट्री ली थी.
फायरिंग की घटना में दो शूटर गिरफ्तार
सदर थाना क्षेत्र केजोरकट के इलाके में नेशनल हाईवे के कंस्ट्रक्शन साइट फायरिंग हुई थी. फायरिंग की घटना में पुलिस ने दो शूटरों को गिरफ्तार किया था, जो पलामू के रहने वाले थे. पुलिस ने एक बार फिर से चैनपुर कि इलाके में छापेमारी कर चार लड़कों को पकड़ा है, जो राहुल दुबे गिरोह के लिए कार्य कर रहे थे.
गिरोह से जोड़ने के लिए युवाओं को दिया जाता है लालच
राहुल दुबे, सुजीत सिन्हा गिरोह की तरह ही सोशल मीडिया के माध्यम से पलामू के युवाओं से संपर्क कर रहा है. गिरोह की तरफ से फेक सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से युवाओं से संपर्क किया जाता है और लालच दिया जाता है. गिरोह वैसे युवाओं को टारगेट करती है, जिन्हें पैसे की जरूरत है और उनके आपराधिक इतिहास नहीं है. बाद में राहुल दुबे गिरोह के द्वारा चैटिंग ऐप का इस्तेमाल किया जाता है. चैटिंग ऐप के माध्यम से ही राहुल दुबे गिरोह के लड़कों से जुड़ता है और उन्हें निर्देश देता है और बाद में गिरोह के सदस्यों को ऑनलाइन तरीके से पैसे दिए जाते हैं.
बड़े कंस्ट्रक्शन साइट से लेवी वसूलना चाहता है गिरोह
राहुल दुबे गिरोह पलामू, गढ़वा और लातेहार के इलाके में बड़े कंस्ट्रक्शन साइट से लेवी और रंगदारी वसूलने के लिए गुर्गों को जोड़ रहा है. अमन साव, सुजीत सिन्हा, राहुल दुबे, प्रिंस खान समेत बड़े अपराधी गिरोह पलामू के इलाके के गुर्गों का इस्तेमाल करते रहे हैं. पूरे हालात को देखते हुए पलामू पुलिस ने सोशल मीडिया के साथ-साथ कई गतिविधियों पर निगरानी शुरू की है.
पलामू पुलिस सोशल मीडिया पर आपराधिक गिरोह से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाल रही है. पुलिस वैसे युवाओं को भी चिन्हित कर रही है, जो गिरोह की गतिविधियों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और उनसे सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से जुड़ रहे हैं.
युवा वर्ग कम पैसे की लालच में गंभीर अपराध से जुड़ रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है. पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. 'ऑपरेशन सफाया', 'ऑपरेशन प्रहार' भी चलाया जा रहा है. पुलिस ने निगरानी को बढ़ाया है और सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है. पलामू पुलिस नागरिकों से अपील कर रही है कि वह आपराधिक गिरोह के लालच में ना आएं. युवाओं को यह समझने की जरूरत है कि उनके गलत कार्य से परिवार और समाज कितना परेशान होगा: कपिल चौधरी, एसपी
अपराध की दुनिया में कदम रख रहे युवा
पलामू के युवाओं को सोशल मीडिया का ग्लैमर और आपराधिक गिरोह से नजदीकी अपराध की दलदल में धकेल रहा है. पलामू पुलिस की जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है की बड़ी संख्या में युवा अपराधीक गिरोह के सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो करते. कम उम्र के युवाओं को पैसे की लालच दिया जा रहा है और उनसे अपराधी घटनाओं को अंजाम दिलवाया जा रहा है.
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