पलामू पुलिस ने कैलाश मानसरोवर और नेपाल-तिब्बत जाने वालों यात्रियों की मांगी जानकारी, लोगों से की अपील
पलामू पुलिस कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा, नेपाल और तिब्बत जाने वाले यात्रियों की जानकारी लोगों से मांग रही है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : August 28, 2026 at 1:29 PM IST
पलामू: कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा, नेपाल और तिब्बत की यात्रा पर जाने वाले लोगों की पलामू पुलिस जानकारी मांग रही है. पलामू पुलिस ने सभी थानों क्षेत्र में अपील जारी करते हुए लोगों से सूचना साझा करने का आग्रह किया है.
दरअसल, नेपाल में बाढ़ और प्राकृतिक हादसे के बाद कई भारतीय नागरिक के लापता होने की जानकारी है. इसी वजह से पलामू पुलिस ने अभियान चलाया है और लोगों से गायब होने की जानकारी मांगी जा रही है.
गायब है पलामू में रहने वाला एक शख्स
शुरुआती जानकारी के मुताबिक, पलामू के मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के बदंडा का रहने वाला एक शख्स गायब है, जो पावर प्लांट में काम करता था. पलामू पुलिस सोशल मीडिया प्रचार के माध्यम से लोगों से सूचनाओं को साझा करने का आग्रह कर रही है. इसकी पुष्टि एसपी कपिल चौधरी ने की है.
सूचना इकट्ठा कर रहे हैं थाना प्रभारी
पलामू में 27 थाना क्षेत्र हैं, सभी थाना प्रभारी अपने-अपने स्तर से सूचनाओं को इकट्ठा कर रहे हैं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे हैं. पुलिस अधिकारी स्थानीय ग्रामीणों के बीच जा रहे हैं और उनसे अपने नंबर को साझा कर रहे हैं ताकि नेपाल-तिब्बत में गायब होने वाले लोगों की जानकारी पुलिस तक पहुंच सके.
पुलिस नेपाल और तिब्बत जाने वाले लोगों से उनके नाम, पता, मोबाइल नंबर की जानकारी मांग रही है. क्योंकि बड़ी संख्या में लोग नेपाल की यात्रा करते हैं. प्रतिवर्ष सैकड़ों की संख्या में लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी जाते हैं.
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