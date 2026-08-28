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पलामू पुलिस ने कैलाश मानसरोवर और नेपाल-तिब्बत जाने वालों यात्रियों की मांगी जानकारी, लोगों से की अपील

पलामू: कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा, नेपाल और तिब्बत की यात्रा पर जाने वाले लोगों की पलामू पुलिस जानकारी मांग रही है. पलामू पुलिस ने सभी थानों क्षेत्र में अपील जारी करते हुए लोगों से सूचना साझा करने का आग्रह किया है.

दरअसल, नेपाल में बाढ़ और प्राकृतिक हादसे के बाद कई भारतीय नागरिक के लापता होने की जानकारी है. इसी वजह से पलामू पुलिस ने अभियान चलाया है और लोगों से गायब होने की जानकारी मांगी जा रही है.

गायब है पलामू में रहने वाला एक शख्स

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, पलामू के मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के बदंडा का रहने वाला एक शख्स गायब है, जो पावर प्लांट में काम करता था. पलामू पुलिस सोशल मीडिया प्रचार के माध्यम से लोगों से सूचनाओं को साझा करने का आग्रह कर रही है. इसकी पुष्टि एसपी कपिल चौधरी ने की है.

सूचना इकट्ठा कर रहे हैं थाना प्रभारी