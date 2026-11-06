Special: समझौतों के बाद पीड़ितों का हाल! सत्यापन के लिए घर-घर पहुंच रही है पुलिस, बुजुर्गों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खास पहल

Special: समझौतों के बाद पीड़ितों का हाल! सत्यापन के लिए घर-घर पहुंच रही है पुलिस, बुजुर्गों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खास पहल
पुलिस थानों में समझौते के बाद पीड़ित किस हाल में हैं? पुलिस घर-घर जाकर ऐसे मामलों का सत्यापन कर रही है. रिपोर्ट-नीरज कुमार.
Published : November 6, 2026 at 10:07 AM IST
पलामू: घरेलू विवाद के बाद जब पुलिस थानों में पीड़ितों के समझौते कराए जाते हैं, तो वे कोर्ट के चक्कर लगाने से तो बच जाते हैं. लेकिन जिन बातों और वादों को लेकर समझौते हुए थे, वे क्या पूरे होते हैं? ये एक बड़ा सवाल है. थानों में होने वाले समझौतों के बाद पीड़ितों की हालत क्या है? वे किस हाल में रह रहे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है. अब इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने और पीड़ितों का हाल जानने के लिए पलामू पुलिस ऐसे मामलों का सत्यापन कर रही है.
दरअसल, पलामू पुलिस महिला, बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर कई बिंदुओं पर कदम उठा रही है. इसके लिए जिले के विभिन्न स्थानों में होने वाले समझौतों का एक डेटा तैयार किया गया है. इससे पहले जिले के सभी थानों में एक रजिस्टर खोला गया है, जिसमें महिलाओं एवं बुजुर्गों की शिकायतों का ब्यौरा लिखा जा रहा है. पिछले दो महीने से पलामू पुलिस इस बिंदु पर कार्य कर रही है.
अब तक 170 से अधिक मामलों और शिकायतों का पुलिस सत्यापन कर चुकी है. छतरपुर पुलिस अनुमंडल क्षेत्र में सबसे अधिक 38 मामलों का पुलिस अधिकारियों ने भौतिक सत्यापन किया है और पीड़ितों का हाल-चाल जाना है. अभी तक के सत्यापन में समझौते के बाद पीड़ितों द्वारा कोई बड़ी शिकायत नहीं की गई है.
एसडीपीओ और थाना प्रभारी को सौंपी गई है सत्यापन की जिम्मेदारी
पलामू पुलिस ने समझौते, महिला और बुजुर्गों के मामलों को लेकर संबंधित क्षेत्र के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया है. इस टीम में संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी भी शामिल हैं. सत्यापन के दौरान अन्य पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद रहते हैं.
पलामू में मेदिनीनगर टाउन, हुसैनाबाद और छतरपुर में महिला थाने हैं, जहां महिलाओं के मामलों को लेकर सबसे अधिक आपसी समझौते होते हैं. सामान्य थानों में बुजुर्ग और पारिवारिक शिकायतें पहुंचती हैं, जिनका समझौता कराया जाता है और आपसी सहमति बनाई जाती है. गंभीर शिकायत के मामलों में पुलिस कानूनी कार्रवाई करती है और एफआईआर दर्ज करती है.
“पलामू एसपी के नेतृत्व में यह अच्छी पहल है. कई बार पुलिस पर कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं. यह प्रोएक्टिव पुलिसिंग है. घटनाओं को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम है. महिलाओं की शिकायतों, खासकर उन मामलों में जिनमें काउंसलिंग की गई है और समझौता हुआ है, पूरे मामले में फीडबैक लिया जा रहा है. यह देखा जा रहा है कि आज की स्थिति क्या है और कहीं फिर से उनके साथ उत्पीड़न की घटना तो नहीं हो रही है. यह काफी अच्छी पहल है.” - किशोर कौशल, डीआईजी
महिला और बुजुर्गों में सुरक्षा की भावना बढ़ा रही है पुलिस, पीड़ितों के साथ खड़ी है पुलिस
पलामू में 27 प्रशासनिक थाने हैं. पुलिस सभी थानों में महिलाओं और बुजुर्गों को सुरक्षित माहौल देने के लिए पहल कर रही है और उनके बीच सुरक्षा की भावना बढ़ा रही है. अभियान के माध्यम से पुलिस यह संदेश दे रही है कि वह पीड़ितों के साथ खड़ी है. प्रताड़ना की शिकार महिलाओं एवं बुजुर्गों से संबंधित मामलों की समीक्षा की जा रही है. थानों में तैनात पुलिस पदाधिकारियों को इस संबंध में एक एसओपी जारी की गई है.
पुलिस ने प्रशिक्षण के माध्यम से अधिकारियों को बताया है कि महिला एवं बुजुर्गों के मामलों को लेकर किस तरह कदम उठाए जाएं. उन मामलों में जिनमें कानूनी कार्रवाई होनी है, उनकी स्थिति क्या है, इसकी भी समीक्षा की जा रही है. महिला अपराध से जुड़े मुकदमों का संवेदनशीलता से अनुसंधान करने को कहा गया है, ताकि अभियुक्त को सजा मिल सके.
“पलामू पुलिस द्वारा घरेलू हिंसा के पीड़ित बुजुर्ग, महिला और बच्चों के हालात का जायजा लेने के लिए डोर-टू-डोर अभियान चलाया जा रहा है, ताकि उनके साथ घटना की पुनरावृत्ति न हो सके. घरेलू हिंसा एवं समस्याओं से जुड़ी शिकायतें पहुंचने पर उनके लिए एक अलग रजिस्टर खोला गया है, जिनकी समय-समय पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समीक्षा की जा रही है. प्रत्येक महीने थानों में पहुंचने वाली समस्याओं की समीक्षा की जा रही है. वहीं हर महीने पुलिस उनके घर जा रही है और उनकी स्थिति का आकलन कर रही है.” - कपिल चौधरी, एसपी, पलामू
छोटी-छोटी समस्याओं को लेकर थाना पहुंच रहे हैं महिला एवं बुजुर्ग
पुलिस के अनुसार, जिले के सभी थानों में छोटी-मोटी समस्याओं को लेकर महिलाएं एवं बुजुर्ग पहुंच रहे हैं. पलामू में औसतन प्रतिदिन 40 से 45 मामलों में समझौता करवाया जा रहा है. अधिकतर मामले घरेलू झगड़ों से संबंधित होते हैं, जिनमें परिवार के कई सदस्यों या किसी एक सदस्य की भूमिका होती है. पुलिस पूरे मामले में दोनों पक्षों को बुलाती है, जिसके बाद उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है.
इस दौरान संबंधित व्यक्ति और परिवार के सदस्यों की काउंसलिंग भी की जाती है. जिन मामलों में मारपीट हुई हो या गंभीर अपराध हुआ हो, उनमें मुकदमा दर्ज करके पुलिस जरूरी कदम उठाती है. पलामू के ग्रामीण इलाकों से अधिकतर इस तरह की समस्याएं थानों में पहुंच रही हैं. पलामू का छतरपुर पुलिस अनुमंडल नक्सल प्रभावित इलाका रहा है. इस इलाके में पुलिस की पहुंच एक बड़ी चुनौती थी. समझौतों को लेकर छतरपुर अनुमंडल के इलाकों में पुलिस घर-घर जा रही है.
“कई समझौतों का भौतिक सत्यापन किया गया है. अभी तक के सत्यापन में किसी भी प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति सामने नहीं आई है. एसपी सर द्वारा अपराध की समीक्षा बैठक में इस बिंदु पर कई निर्देश दिए गए थे. सभी थानों में रजिस्टर रखा गया है और उसका संधारण किया जा रहा है.” - प्रशांत कुमार, एसडीपीओ, छतरपुर
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