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Special: समझौतों के बाद पीड़ितों का हाल! सत्यापन के लिए घर-घर पहुंच रही है पुलिस, बुजुर्गों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खास पहल

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

पलामू: घरेलू विवाद के बाद जब पुलिस थानों में पीड़ितों के समझौते कराए जाते हैं, तो वे कोर्ट के चक्कर लगाने से तो बच जाते हैं. लेकिन जिन बातों और वादों को लेकर समझौते हुए थे, वे क्या पूरे होते हैं? ये एक बड़ा सवाल है. थानों में होने वाले समझौतों के बाद पीड़ितों की हालत क्या है? वे किस हाल में रह रहे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है. अब इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने और पीड़ितों का हाल जानने के लिए पलामू पुलिस ऐसे मामलों का सत्यापन कर रही है.

दरअसल, पलामू पुलिस महिला, बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर कई बिंदुओं पर कदम उठा रही है. इसके लिए जिले के विभिन्न स्थानों में होने वाले समझौतों का एक डेटा तैयार किया गया है. इससे पहले जिले के सभी थानों में एक रजिस्टर खोला गया है, जिसमें महिलाओं एवं बुजुर्गों की शिकायतों का ब्यौरा लिखा जा रहा है. पिछले दो महीने से पलामू पुलिस इस बिंदु पर कार्य कर रही है.