नगर निकाय चुनाव में वोटिंग से पहले पलामू पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और होटलों में छापेमारी

नगर निगम चुनाव में वोटिंग से पहले पलामू पुलिस ने बड़े पैमाने पर छापेमारी की.

Palamu police Raid
पूछताछ करते पुलिस अधिकारी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 21, 2026 at 10:24 PM IST

पलामू: पुलिस ने शनिवार रात रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और कई होटलों में छापेमारी की. छापेमारी में सीनियर पुलिस अधिकारी शामिल थे. नगर निकाय चुनाव के लिए प्रचार शनिवार को थम गया है. पलामू के मेदिनीनगर नगर निगम, बिश्रामपुर नगर परिषद, छतरपुर हरिहरगंज और हुसैनाबाद नगर पंचायत इलाकों में 23 फरवरी को वोटिंग होनी है.

वोटिंग से पहले, पुलिस ने शनिवार रात डीएसपी राजीव रंजन, डीएसपी राजेश यादव और टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार के नेतृत्व में मेदिनीनगर टाउन थाना इलाके के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और शहर के होटलों में छापेमारी की. छापेमारी के लिए अलग-अलग क्यूआरटी बनाई गई थीं.

पलामू पुलिस की छापेमारी (Etv Bharat)

क्यूआरटी में सब-इंस्पेक्टर और एएसआई रैंक के पुलिस अधिकारी शामिल थे. छापेमारी के दौरान बस यात्रियों से पूछताछ और तलाशी ली गई. पुलिस ने होटलों में रुके लोगों से भी पूछताछ की और उनके सामान की तलाशी ली. शहर के अलग-अलग इलाकों में घूमने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

डीएसपी राजीव रंजन ने बताया कि नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार थम गया है और सोमवार को वोटिंग होनी है. चुनाव प्रचार खत्म होने के साथ ही प्रचार पर रोक लगा दी गई है. नगर निगम चुनाव को निडर और शांतिपूर्ण कराने के लिए शहर के कई इलाकों में छापेमारी की गई. होटलों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन की भी जांच की गई.

इस बीच, नगर निगम चुनाव को लेकर बिहार और झारखंड के पुलिस अधिकारियों के बीच पलामू के हरिहरगंज में एक हाई-लेवल मीटिंग हुई. इस मीटिंग में पलामू पुलिस और बिहार के औरंगाबाद के पुलिस अधिकारी शामिल थे. वोटिंग के दिन सर्च ऑपरेशन चलाने और बॉर्डर एरिया को सील करने का फैसला लिया गया है.

