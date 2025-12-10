ETV Bharat / state

पलामू के एनवा मैनवा जंगल मे पकड़ी गई शराब की फैक्ट्री! बिहार जाती थी अवैध शराब

पलामूः पाकी थाना क्षेत्र के सालिमदिरी के एनवा मैनवा जंगल से एक अवैध शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई है. फैक्ट्री का बिहार कनेक्शन निकलकर सामने आया है. अवैध फैक्ट्री में तैयार कर शराब को बिहार के इलाके में सप्लाई किया जाता है. पुलिस ने अवैध शराब के फैक्ट्री संचालन के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है जबकि भारी मात्रा में शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री को बरामद किया है.

पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि एक कार से पांकी के बलियारी होते हुए बिहार के इलाके में शराब की सप्लाई होने वाली है. इसी सूचना के आलोक में पुलिस ने पांकी में गाड़ियों की तलाशी शुरू की थी. इसी क्रम में एक कार से 28 पेटी अवैध शराब को बरामद किया गया. कार सवार व्यक्तियों से पुलिस ने जब पूछताछ की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए हुए. दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने पांकी थाना क्षेत्र के सालमदिरी के एनवा मैनवा जंगल में अवैध शराब की फैक्ट्री को पकड़ा.

जबकि मौके से फैक्ट्री का संचालन करने वाले दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने अवैध शराब के मामले में पांकी थाना क्षेत्र के बंगलाडीह के आरिफ अंसारी, एजाज आलम, लातेहार के बरवैया के राहुल प्रसाद, पलामू के नावाजयपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले सुनील प्रसाद को गिरफ्तार किया है.



घने जंगल मे कच्चे मकान में चल रही थी शराब की फैक्ट्री

पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि घने जंगल में एक कच्चे घर से शराब की फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था. गिरफ्तार आरोपी राहुल प्रसाद और सुनील प्रसाद पहले भी शराब बनाने के मामले में आरोपी रहे हैं. सुनील प्रसाद के घर में पहले भी शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई थी. एसपी ने बताया कि पूरे मामले में पुलिस को कई जानकारी मिली है जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है.

छापेमारी में लेस्लीगंज एसडीपीओ मनोज कुमार झा, पांकी इंस्पेक्टर पूनम टोप्पो, पांकी थाना प्रभारी राजेश रंजन, सब इंस्पेक्टर आशुतोष रजक समेत कई पुलिस अधिकारी शामिल थे. छापेमारी अभियान में रामनारायण विश्वकर्मा, राकेश सिंह, रोहित कुमार, सूर्यनाथ सिंह, प्रफुल्ल सिंह एवं जयंत दुबे की भूमिका महत्वपूर्ण थी.