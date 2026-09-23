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SPECIAL: पलामू के इलाके को डंपिंग यार्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे गांजा तस्कर, ओडिशा से उत्तर प्रदेश तक फैला नेटवर्क

पलामू को गांजा तस्कर डंपिंग यार्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं. तस्करों के इंटरस्टेट नेटवर्क का खुलासा हुआ है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

HEMP SMUGGLING IN PALAMU
गांजे की खेप के साथ पलामू पुलिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 23, 2026 at 7:27 PM IST

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पलामू: गांजा तस्कर पलामू को डंपिंग यार्ड के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं. उनका नेटवर्क ओडिशा-झारखंड से होते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है. यह खुलासा पलामू पुलिस की कार्रवाई में हुआ है.

पलामू पुलिस अवैध नशीले पदार्थों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार चला रही है. इस ऑपरेशन के दौरान पिछले दो महीने में पलामू पुलिस ने 800 किलो से अधिक गांजा बरामद किया है. इसी दौरान इंटरस्टेट नेटवर्क से जुड़े पांच तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है. कार्रवाई के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. पुलिस को उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश के इंटरस्टेट तस्करों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है. गिरफ्तार पांचों आरोपियों ने कई नाम बताए हैं, जिनके खिलाफ पलामू पुलिस ने कार्रवाई की योजना तैयार की है.

पलामू पुलिस ने गांजा तस्करों के नेटवर्क का किया खुलासा (ETV Bharat)

गांजा तस्करों के खिलाफ स्पेशल टीम गठित, बड़े चेहरों की तलाश

ओडिशा, बिहार और उत्तर प्रदेश के गांजा तस्करों के खिलाफ पलामू पुलिस ने कार्रवाई के लिए स्पेशल टीम का गठन किया है. इस टीम में डीएसपी रैंक के अधिकारी शामिल हैं. यह टीम उड़ीसा, बिहार समेत कई इलाकों में छापेमारी करेगी. ऑपरेशन प्रहार के दौरान गिरफ्तार पांच तस्करों की भूमिका कुरियर के रूप में है. पुलिस को कई महत्वपूर्ण नाम मिले हैं और वह नेटवर्क के बड़े चेहरों तक पहुंचना चाहती है. पुलिस सप्लायर और रिसीवर को ढूंढ रही है. पहले चरण में गिरफ्तार आरोपियों द्वारा बताए गए नामों का सत्यापन किया जा रहा है. सत्यापन के बाद बड़े चेहरों के खिलाफ छापेमारी शुरू हो जाएगी.

HEMP SMUGGLING IN PALAMU
पलामू में पकड़े गए गांजे की खेप और तस्कर (ETV Bharat)

एसपी कपिल चौधरी का बयान

पलामू के एसपी कपिल चौधरी ने कहा, “पलामू पुलिस पिछले दो महीने से अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार चला रही है. इसी ऑपरेशन के दौरान पिछले दो महीने के अंदर 800 किलो से अधिक गांजा बरामद किया गया है. इस दौरान पांच तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है. पलामू पुलिस को तीन महत्वपूर्ण मामले मिले हैं. एक मामले में करीब 450 किलो, दूसरे में करीब 325 किलो जबकि तीसरे में करीब 120 किलो गांजा बरामद हुआ है. इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं. गांजा कहां से लाया गया था और किसे सप्लाई किया जाना था, पूरी चेन के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया है. यह स्पेशल टीम बिहार और उड़ीसा के इलाकों में छापेमारी करेगी. इस लिंक में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.”

Hemp smuggling in palamu
पकड़ा गया अवैध गांजा (ETV Bharat)

2021-22 में रूट, अब डंपिंग यार्ड बना पलामू

2020-21 के दौरान पलामू पुलिस ने गांजा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की थी. उस समय उड़ीसा नेटवर्क की जानकारी सामने आई थी. बताया गया था कि यह नेटवर्क पलामू को रूट के रूप में इस्तेमाल कर रहा है. उड़ीसा से निकलकर पलामू के इलाके से गांजा की खेप को ले जाया जा रहा था. तब नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे पर गांजा बरामद किया जाता था. 2024-25 के बाद से पलामू के इलाके में डंप किया हुआ गांजा बरामद हो रहा है. जिस तरह शराब के तस्कर पलामू को डंपिंग यार्ड बनाते थे, उसी पैटर्न पर गांजा तस्कर भी काम कर रहे हैं.

तीन बड़े मामलों में हुई बड़ी बरामदगी

  • 29 अगस्त को पलामू के नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 443 किलो गांजा बरामद किया. इस दौरान दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया गया. गांजा छुपाकर रखा गया था और वहां से बिहार के इलाके में सप्लाई किया जाना था. यह खेप करीब ढाई करोड़ रुपये का था.
  • पलामू के हुसैनाबाद इलाके में 26 जुलाई को पुलिस ने डेढ़ करोड़ रुपये के गांजा की खेप बरामद की. इस दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया.
  • 26 अगस्त को पलामू के सतबरवा थाना क्षेत्र में 121 किलो गांजा बरामद किया गया. इस दौरान एक ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक को गिरफ्तार किया गया. यह खेप ओडिशा के संबलपुर से आया था और बिहार के इलाके में सप्लाई किया जाना था.

पलामू की भौगोलिक स्थिति का फायदा उठा रहे तस्कर

पलामू का इलाका बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से काफी नजदीक है. बिहार से करीब 80 से 90 किलोमीटर लंबा सटा हुआ है. तस्कर इसी का फायदा उठाना चाहते हैं और पलामू को डंपिंग यार्ड के रूप में इस्तेमाल करते रहते हैं. पलामू से देश के किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए रेल नेटवर्क आसान है. नेशनल हाईवे भी गुजरती है. बेहतर ट्रांसपोर्ट का फायदा अफीम और गांजा के तस्कर उठाना चाहते हैं. उत्तर भारत और पूर्वी भारत में जाने के लिए पलामू के इलाके से कई ट्रेनें गुजरती हैं.

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