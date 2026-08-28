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कुख्यात गैंगस्टर प्रदीप तिवारी उर्फ महाकाल और उसके साथी राकेश तिवारी के घर की कुर्की, विनीत तिवारी हत्याकांड में हुई कार्रवाई

पलामू: चर्चित विनीत तिवारी हत्याकांड में पलामू पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. हत्याकांड के मुख्य आरोपी कुख्यात गैंगस्टर प्रदीप तिवारी उर्फ महाकाल और उसके साथी राकेश तिवारी के घर की पलामू पुलिस ने कुर्की की. पलामू पुलिस ने प्रदीप तिवारी और राकेश तिवारी के घर की खिड़की दरवाजों को उखाड़ दिया और घर के अंदर से कई सामानों को कुर्क किया है.

25 अप्रैल को हुआ था विनीत तिवारी का अपहरण

बता दें कि 25 अप्रैल को मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के रेडमा इलाके से विनीत तिवारी का अपहरण हुआ था. 26 अप्रैल को सदर थाना क्षेत्र के जोरकट के इलाके से विनीत तिवारी का शव बरामद हुआ था. विनीत तिवारी हत्याकांड में कुख्यात गैंगस्टर प्रदीप तिवारी उर्फ महाकाल उसके भाई दिलीप तिवारी के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई थी. हत्याकांड में रौशन तिवारी, राकेश तिवारी, प्रशांत तिवारी का नाम अनुसंधान में जुड़ा था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दिलीप तिवारी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है.

विनीत तिवारी हत्याकांड में हुई कुर्की (Etv Bharat)

पुलिस ने चिपकाया था सभी आरोपियों के घर पर इश्तेहार