ETV Bharat / state

विधायक जयराम महतो की टिप्पणी से पलामू पुलिस एसोसिएशन नाराज, राज्य कमेटी के साथ आंदोलन का ऐलान

पलामू पुलिस एसोसिएशन की ओर से विधायक जयराम महतो के मामले में प्रेस वार्ता की गई. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

Palamu Police Association
प्रेस वार्ता के दौरान पलामू पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष और सदस्य. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 29, 2026 at 9:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामूः धनबाद के बरवड्डा थाना प्रभारी के साथ दुर्व्यवहार मामले में झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने आंदोलन की घोषणा की है. इसके समर्थन में पलामू पुलिस एसोसिएशन की ओर से शनिवार को प्रेस वार्ता की गई. इस दौरान पुलिसकर्मियों ने विधायक जयराम महतो के कृत्य की आलोचना की. पुलिस कर्मियों ने कहा कि विधायक के खिलाफ कार्रवाई लिए पांच दिनों का अल्टीमेटम दिया गया था, जिसका आज चौथा दिन है. यदि विधायक पर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा.

एसोसिएशन ने कहा कि विधायक के द्वारा लगातार वीडियो और सोशल मीडिया में पोस्ट किया जा रहा है, जो अशोभनीय और अमर्यादित है. विधायक के द्वारा लगातार बयान दिए जा रहे हैं जिससे पुलिसकर्मियों के मान-सम्मान और गरिमा को ठेस पहुंच रही है. विधायक के व्यवहार से राज्य के सभी पुलिसकर्मी काफी आहत हैं.

पलामू पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष बबलू कुमार का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पलामू पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष बबलू कुमार ने कहा कि जिस तरह से विधायक ने व्यवहार किया है वह जग जाहिर है. पुलिसकर्मियों के मान-सम्मान का हनन हुआ है. एक विधायक से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती है.

उन्होंने कहा कि पूरे मामले में पलामू पुलिस एसोसिएशन झारखंड राज्य पुलिस एसोसिएशन के साथ खड़ा है और आंदोलन में शामिल होगा. प्रेस कॉन्फ्रेंस में पलामू के सार्जेंट मेजर सुरेश राम, पलामू पुलिस एसोसिएशन के सुनील कुमार, डेविड मिंज, रूपेश कुमार सिंह, अरविंद कुमार तिवारी समेत कई पुलिस अधिकारी शामिल थे.

ये भी पढ़ें-

विधायक जयराम महतो को लेकर पुलिस आंदोलन शुरू, सीएम से की गई हस्तक्षेप की मांग

झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने दिया अल्टीमेटम, कहा-पांच दिनों के अंदर जयराम महतो की हो गिरफ्तारी, वरना करेंगे आंदोलन

जयराम महतो की बात को रिकॉर्ड करना निजता का हनन, माफी मांगे थानेदार, आंदोलन पर क्या बोले देवेंद्र नाथ महतो

TAGGED:

PALAMU POLICE ASSOCIATION
पलामू पुलिस एसोसिएशन
MLA JAIRAM MAHTO REMARKS
POLICE AND MLA JAIRAM DISPUTE
DISPUTE BETWEEN POLICE AND MLA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.