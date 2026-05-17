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पलामू पुलिस ने किया पवन सिंह हत्याकांड का खुलासा, मौसा ही निकला कातिल, युवक का था आरोपी की बेटी से प्रेम संबंध!

पलामू: पुलिस ने पवन सिंह हत्याकांड की गुत्थी महज 24 घंटे के अंदर सुलझा ली है और हत्या के आरोपी मौसा रवि सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. दरअसल मौसेरे भाई बहन के बीच प्रेम संबंध था. दोनों मुलाकात कर रहे थे. तभी लड़की के पिता ने उन्हें देख लिया. जिसके बाद मौसा ने गुस्से में युवक को डंडे से पीट पीटकर उसे मौत के घाट उतार दिया.

डीएसपी के नेतृत्व में शुरू हुई जांच

शनिवार को सतबरवा थाना क्षेत्र के दुलसुलमा से पवन सिंह नाम के एक युवक का शव बरामद हुआ था. पुलिस के मुताबिक, पवन सिंह की मौत को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया था. पवन सिंह के परिजनों ने पूरे मामले में पवन सिंह की प्रेमिका के पति एवं देवर पर हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था. पूरे मामले में डीएसपी राजेश यादव के नेतृत्व में अनुसंधान शुरू हुआ था.