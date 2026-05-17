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पलामू पुलिस ने किया पवन सिंह हत्याकांड का खुलासा, मौसा ही निकला कातिल, युवक का था आरोपी की बेटी से प्रेम संबंध!

पलामू पुलिस ने युवक पवन सिंह की हत्या करने वाले उसके मौसा रवि सिंह को गिरफ्तार किया है.

Uncle arrested by police
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी मौसा (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 17, 2026 at 3:18 PM IST

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पलामू: पुलिस ने पवन सिंह हत्याकांड की गुत्थी महज 24 घंटे के अंदर सुलझा ली है और हत्या के आरोपी मौसा रवि सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. दरअसल मौसेरे भाई बहन के बीच प्रेम संबंध था. दोनों मुलाकात कर रहे थे. तभी लड़की के पिता ने उन्हें देख लिया. जिसके बाद मौसा ने गुस्से में युवक को डंडे से पीट पीटकर उसे मौत के घाट उतार दिया.

डीएसपी के नेतृत्व में शुरू हुई जांच

शनिवार को सतबरवा थाना क्षेत्र के दुलसुलमा से पवन सिंह नाम के एक युवक का शव बरामद हुआ था. पुलिस के मुताबिक, पवन सिंह की मौत को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया था. पवन सिंह के परिजनों ने पूरे मामले में पवन सिंह की प्रेमिका के पति एवं देवर पर हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था. पूरे मामले में डीएसपी राजेश यादव के नेतृत्व में अनुसंधान शुरू हुआ था.

मौसा ने उतारा युवक को मौत के घाट

अनुसंधान के क्रम में पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली. पवन सिंह का अपने मौसेरी बहन के साथ प्रेम संबंध था. वह अपनी प्रेमिका से मिलने गया था, इसी क्रम में कमरे के अंदर मौसा ने देख लिया. मौसा रवि सिंह ने घर में रखे डंडे से पवन सिंह की पिटाई कर दी, जिसमें उसकी मौत हो गई. बाद में रवि सिंह ने पवन सिंह का शव पहाड़ पर ले जाकर टांग दिया ताकि सभी को आत्महत्या लगे.

मृतक पवन सिंह के गले में सिर्फ एक जगह ही निशान था. पुलिस को शक हुआ कि यह हत्या का मामला है. अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने पवन सिंह के मौसा रवि सिंह से पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हो गया. हत्याकांड में प्रेमिका के पति एवं देवर की भूमिका अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है. मौसा रवि सिंह ने पवन सिंह और अपनी बेटी को एक साथ देख लिया था, जिसके बाद उन्होंने उसकी हत्या कर दी थी: राजेश यादव, डीएसपी

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YOUNG MAN PAWAN SINGH MURDERED
पलामू में युवक की हत्या
PALAMU POLICE ARRESTED UNCLE
युवक की हत्या करने पर मौसा गिरफ्तार
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