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झारखंड से उत्तर प्रदेश जा रहा था लाखों का डोडा, दो तस्कर गिरफ्तार

पलामू: झारखंड के पलामू से होते हुए लाखों के डोडा की खेप जा रही थी. डोडा की यह खेप पलामू पुलिस की कार्रवाई में पकड़ी गई है. पलामू पुलिस ने एक लग्जीरियस कार से 216 किलो डोडा बरामद किया है, जबकि उत्तरप्रदेश के बरेली के फरीदपुर के संजीव शर्मा और गढ़वा के कांडी के रहने वाले निजामुद्दीन राईन को गिरफ्तार किया है.

पुलिस को लग गई थी डोडा की भनक

दरअसल, पलामू पुलिस मनातू थाना क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग कर रही थी. एसपी रीष्मा रमेशन को सूचना मिली थी कि मादक पदार्थों की तस्करी होने वाली है. इसी सूचना के आलोक में डीएसपी राजीव रंजन में नेतृत्व में सर्च अभियान शुरू किया गया. इसी क्रम में थाने के गेट के पास एक कार को रोका गया, जांच में कार से बोरे में पैक डोडा बरामद हुआ. गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि डोडा को चतरा के प्रतापपुर, लावालौंग, कुंदा के इलाके में खरीदा गया था.