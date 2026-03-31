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झारखंड से उत्तर प्रदेश जा रहा था लाखों का डोडा, दो तस्कर गिरफ्तार

पलामू में मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में दो तस्करों को पकड़ा हैं.

DRUG SMUGGLERS ARRESTED IN PALAMU
लिस की गिरफ्त में तस्कर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 31, 2026 at 4:39 PM IST

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पलामू: झारखंड के पलामू से होते हुए लाखों के डोडा की खेप जा रही थी. डोडा की यह खेप पलामू पुलिस की कार्रवाई में पकड़ी गई है. पलामू पुलिस ने एक लग्जीरियस कार से 216 किलो डोडा बरामद किया है, जबकि उत्तरप्रदेश के बरेली के फरीदपुर के संजीव शर्मा और गढ़वा के कांडी के रहने वाले निजामुद्दीन राईन को गिरफ्तार किया है.

पुलिस को लग गई थी डोडा की भनक

दरअसल, पलामू पुलिस मनातू थाना क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग कर रही थी. एसपी रीष्मा रमेशन को सूचना मिली थी कि मादक पदार्थों की तस्करी होने वाली है. इसी सूचना के आलोक में डीएसपी राजीव रंजन में नेतृत्व में सर्च अभियान शुरू किया गया. इसी क्रम में थाने के गेट के पास एक कार को रोका गया, जांच में कार से बोरे में पैक डोडा बरामद हुआ. गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि डोडा को चतरा के प्रतापपुर, लावालौंग, कुंदा के इलाके में खरीदा गया था.

पकड़ा गया डोडा उत्तर प्रदेश के रॉबर्ट्सगंज जा रहा था. गिरफ्तार निजामुद्दीन अंसारी पहले भी डोडा के मामले में जेल जा चुका है. पुलिस को जानकारी मिली है कि खेप के साथ दो बाइक स्कॉर्ट कर रही थी. ताकि पुलिस की मूवमेंट पर निगरानी रखी जा सके. पुलिस को डोडा खरीदने वाले के बारे में जानकारी मिली है. इसके साथ ही साथ वाहन मालिक का भी वेरिफिकेशन किया जा रहा है: रीष्मा रमेशन, एसपी

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SMUGGLERS ARRESTED IN JHARKHAND
ACTION ON ILLEGAL DRUG SMUGGLING
झारखंड से यूपी जा रहा था डोडा
पलामू में डोडा की तस्करी
DRUG SMUGGLERS ARRESTED IN PALAMU

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