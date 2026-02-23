ETV Bharat / state

पलामू मॉब लिंचिंग: पुलिस को गुमराह करने के लिए लगाया गया बैटरी चोरी का आरोप, दो आरोपी गिरफ्तार

पलामू: जिले के पड़वा थाना इलाके के तेलियाही में हुई मॉब लिंचिंग की घटना में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. शनिवार रात तेलियाही में हुई मॉब लिंचिंग की घटना में पवन कुमार नाम के एक युवक की मौत हो गई थी.

इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तेलियाही गांव के रहने वाले पारस महतो और वीरेंद्र महतो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. गिरफ्तार आरोपी वीरेंद्र महतो और पारस महतो पिता-पुत्र हैं.

रविवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया. पवन कुमार पर बैटरी चोरी का आरोप लगाकर मारपीट की गई थी. बाद में अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच की, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए. पुलिस जांच में पता चला कि पवन कुमार शनिवार रात एक लड़की से मिलने पारस मेहता के घर गया था.

पारस मेहता और उसके घरवालों ने उसे पकड़ लिया, उसके हाथ-पैर बांध दिए. बाद में, उन्होंने उस पर घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर से बैटरी चोरी करने का आरोप लगाया. जिसके बाद पड़ोसियों ने भी उसकी पिटाई की. पुलिस को गुमराह करने के लिए भी बैटरी चोरी का आरोप लगाया गया. पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मॉब लिंचिंग की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.

गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. वहीं पुलिस अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है.