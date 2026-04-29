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पलामू में सक्रिय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, तीन आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने रांची और पलामू के इलाकों में वाहनों चोरी करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Three Accused in Police Custody
पुलिस की गिरफ्त में तीन आरोपी (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 29, 2026 at 3:42 PM IST

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पलामू: रांची और पलामू के इलाकों में वाहनों की चोरी करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी की दो स्कूटी और एक बाइक बरामद की है. नावाजयपुर थाना क्षेत्र के कसवाखाड़ में आरोपी एक बाइक को चोरी करने की कोशिश कर रहा था. इसी क्रम में ग्रामीणों ने देख लिया और एक आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया जबकि मौके से दो आरोपी भागने में सफल रहे.

एक के बाद एक गिरफ्तार हुए आरोपी

मामले की खबर मिलने के बाद पुलिस ने एक और आरोपी राजन कुमार को गिरफ्तार किया है. राजन कुमार नावाजयपुर थाना क्षेत्र महुलिया का रहने वाला है. बाद में राजन की निशानदेही पर उसके गांव के रहने वाले दीपक कुमार और अखाड़ा गांव के रहने वाले रोहित कुमार को भी गिरफ्तार किया है.

राजन कुमार पूरे खेल का मास्टरमाइंड है. राजन रांची और पलामू के इलाके में स्कूटी एवं बाइक के चोरी की घटनाओं का आरोपी है. पुलिस को पूछताछ में कई जानकारी मिली है, जिसके बाद आगे की भी कार्रवाई की जा रही है. गिरफ्तार आरोपियों के पास से दो स्कूटी और एक बाइक को बरामद किया गया है: सतीश कुमार गुप्ता, थाना प्रभारी, नावाजयपुर

चोरी करते समय पकड़ा गया था आरोपी

थाना प्रभारी सतीश कुमार गुप्ता ने कहा कि तीनों कसवाखाड़ के इलाके में बाइक चोरी कर रहे थे. इसी क्रम में ग्रामीणों ने पकड़ लिया था. दो आरोपियों को अलग से छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया है. पुलिस की छापेमारी टीम में पाटन के इंस्पेक्टर सुरेश कुमार मंडल, थाना प्रभारी सतीश कुमार गुप्ता, सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार मेहता समेत कई अधिकारी शामिल थे.

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पलामू में वाहन चोरी गिरोह सक्रिय
THREE ACCUSED ARRESTED IN PALAMU
VEHICLE THEFT GANG IN PALAMU
वाहन चोरी करने वाले तीन गिरफ्तार
POLICE ARRESTED THREE ACCUSED

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