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पलामू में सक्रिय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, तीन आरोपी गिरफ्तार

पलामू: रांची और पलामू के इलाकों में वाहनों की चोरी करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी की दो स्कूटी और एक बाइक बरामद की है. नावाजयपुर थाना क्षेत्र के कसवाखाड़ में आरोपी एक बाइक को चोरी करने की कोशिश कर रहा था. इसी क्रम में ग्रामीणों ने देख लिया और एक आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया जबकि मौके से दो आरोपी भागने में सफल रहे.

एक के बाद एक गिरफ्तार हुए आरोपी

मामले की खबर मिलने के बाद पुलिस ने एक और आरोपी राजन कुमार को गिरफ्तार किया है. राजन कुमार नावाजयपुर थाना क्षेत्र महुलिया का रहने वाला है. बाद में राजन की निशानदेही पर उसके गांव के रहने वाले दीपक कुमार और अखाड़ा गांव के रहने वाले रोहित कुमार को भी गिरफ्तार किया है.