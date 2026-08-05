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पलामू में हथियार तस्कर समेत कई अपराधी गिरफ्तार, दो देसी कट्टा बरामद

पलामू पुलिस ने अलग-अलग मामलों में चार लोगों को गिरफ्तार किया है. दो देसी कट्टा भी बरामद किए गए हैं.

Palamu Police
पलामू पुलिस ने कई लोगों को किया गिरफ्तार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 5, 2026 at 4:50 PM IST

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पलामू: पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक हथियार डीलर समेत चार अपराधियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने दो देसी कट्टा, गोलियां और अन्य सामान बरामद किया है. मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के अंबेडकर पार्क के पास हुई इस छापेमारी के दौरान हथियार की खरीद-बिक्री करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया.

गिरफ्तार आरोपी अंशु कुमार चंद्रवंशी टाउन थाना क्षेत्र के हॉस्पिटल चौक इलाके का रहने वाला है। अंशु कुमार चंद्रवंशी के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा और एक जिंदा गोली बरामद की है. पलामू पुलिस के मुताबिक, अंशु कुमार चंद्रवंशी हथियारों की खरीद-बिक्री में शामिल है.

हथियार तस्कर समेत कई अपराधी गिरफ्तार (Etv Bharat)

वहीं लेस्लीगंज थाना क्षेत्र की पुलिस को सूचना मिली कि साहद इलाके के एक घर में कुछ लोग नशा का सेवन कर रहे हैं. इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौके पर छापेमारी की तो वहां बिना नंबर प्लेट की एक मोटरसाइकिल मिली. मोटरसाइकिल मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र से चोरी की गई थी.

पुलिस ने मौके से राहुल कुमार और प्रिंस कुमार नाम के दो युवकों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने दोनों युवकों के मोबाइल फोन की जांच की. मोबाइल फोन में हथियार की फोटो मिली. पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की तो उनके पास से एक देसी कट्टा और दो मोबाइल फोन बरामद हुए. पुलिस की कार्रवाई में सदर एसडीपीओ राजेश यादव और लेस्लीगंज एसडीपीओ प्रशांत कुमार समेत कई पुलिस अधिकारी शामिल थे.

पुलिस ने लॉकेट लूट का एक मामला भी सुलझाते हुए एक आरोपी छोटू को गिरफ्तार किया. चोरी का एक लॉकेट भी बरामद किया गया. पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि तीन अलग-अलग मामलों में कार्रवाई की गई है और अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार समेत कई सामान बरामद किए गए हैं.

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