पलामू पुलिस के हत्थे चढ़े बिहार के छह शराब तस्कर, 840 लीटर अवैध स्प्रिट जब्त
पलामू पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में बिहार के छह लोगों को गिरफ्तार किया है.
Published : April 26, 2026 at 7:42 PM IST
पलामू: पुलिस ने शराब की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार के छह लोगों को गिरफ्तार किया है. सभी पर शराब की तस्करी का आरोप है. गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 840 लीटर अवैध स्प्रिट को जब्त किया है जबकि एक पिकअप गाड़ी को भी जब्त किया गया है.
शराब की तस्करी में वाहनों का इस्तेमाल
पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि छत्तरपुर थाना क्षेत्र में शराब की तस्करी पिकअप से होने वाली है और एक कार से शराब की खेप को स्कॉट किया जाएगा. इसी सूचना के आलोक में पुलिस ने एक स्पेशल टीम का गठन किया. इसी क्रम में छत्तरपुर-जपला रोड पर छत्तरपुर पुलिस ने छापेमारी की.
मौके पर पकड़े गए छह आरोपी
पुलिस को देखकर कार चालक फरार हो गया जबकि पिकअप और कार पर सवार अन्य लोगों को पुलिस ने दबोच लिया. पुलिस ने पिकअप से 840 लीटर अवैध स्प्रिट को जब्त किया है जबकि मौके से छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपी अमन कुमार, शंकर दयाल, प्रिंस कुमार बिहार के औरंगाबाद के जम्होर, पीयूष सिंह औरंगाबाद के बारुण, अमन कुमार ओबरा जबकि विकास कुमार दाऊद नगर के रहने वाले है.
स्प्रिट की यह खेप बिहार के इलाके में जा रही थी. पूरे मामले को लेकर छत्तरपुर एसडीपीओ अवध कुमार यादव ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की.
छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है: प्रशांत प्रसाद, थाना प्रभारी, छत्तरपुर
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