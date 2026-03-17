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पलामू में दूल्हा के दोस्त को गोली मारने वाला आरोपी पारा शिक्षक गिरफ्तार, जयमाला स्टेज पर हुआ था विवाद

पलामू में फायरिंग केस में शामिल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

Palamu Police Action In Firing Case
पलामू पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 17, 2026 at 8:38 PM IST

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पलामूः जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के नौडीहा में जयमाला के स्टेज पर हुए विवाद में दूल्हे के दोस्त को गोली मारी गई थी. पुलिस ने गोली मारने के आरोपी पारा शिक्षक राकेश चौधरी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

10 मार्च को हुई थी वारदात

दरअसल, 10 मार्च को पलामू के लिए लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के नौडीहा में गढ़वा से बारात आई थी. शादी समारोह में जयमाला के स्टेज पर विवाद हुआ था. इसी विवाद में दूल्हे के दोस्त को गोली मार दी गई थी. दूल्हा का दोस्त कमल चौधरी जयमाला स्टेज पर चढ़ने को लेकर हुए विवाद के बाद अपनी कार में बैठा हुआ था. कार में ही कमल चौधरी के पैर में गोली मारी गई थी.

घटना को लेकर लेस्लीगंज थाना में प्राथमिक की दर्ज की गई थी. लेस्लीगंज थाना प्रभारी उत्तम कुमार राय के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी करते हुए गोली मारने वाले आरोपी राकेश चौधरी को गिरफ्तार किया है.

थाना प्रभारी ने की पुष्टि

इस संबंध में लेस्लीगंज थाना प्रभारी उत्तम कुमार राय ने बताया कि पुलिस गोलीकांड में कई बिंदुओं पर जांच कर रही है. आरोपी राकेश चौधरी को गिरफ्तार किया गया है और जेल भेज दिया गया है. थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस को मामले में कई जानकारी मिली है और आगे की जांच चल रही है.

दरअसल, शादी के दिन दो पक्षों के बीच स्टेज पर चढ़ने को लेकर विवाद हुआ था और इसी विवाद में मारपीट भी हुई थी. गोली लगने के बाद जख्मी कमल चौधरी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

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