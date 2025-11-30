ETV Bharat / state

पारा शिक्षक रसोइया के साथ बनाना चाहता था अनैतिक संबंध, विरोध करने पर पति की करवा रहा था हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार

पलामू पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. ( फोटो-ईटीवी भारत )