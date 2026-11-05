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पलामू में कुख्यात तस्कर राजा गिरफ्तार, 40 लाख का ब्राउन शुगर बरामद

पलामू: नशीले पदार्थों के कुख्यात तस्कर चिंटू कुमार कहार उर्फ राजा को पलामू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. चिंटू कुमार के पास से पुलिस ने 256 ग्राम ब्राउन शुगर भी बरामद किया, जिसकी कीमत 40 लाख रुपए से भी अधिक है.

पलामू पुलिस नशीले पदार्थों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार चला रही है. इसी क्रम में पुलिस को सूचना मिली कि पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र में गढ़वा के तरफ से नशीले पदार्थों की तस्करी होने वाली है. इसी सूचना के बाद पुलिस ने सर्च अभियान शुरू किया.

कुख्यात तस्कर राजा गिरफ्तार (Etv Bharat)

इस दौरान चैनपुर थाना क्षेत्र के किनी पेट्रोल पंप के पास गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी. तभी एक कार मौके पर पहुंची और पुलिस को देखते ही भागने लगी. पुलिस ने कार का पीछा किया. जब पुलिस ने कार रोककर तलाशी ली तो गाड़ी के अंदर से चिंटू कुमार उर्फ राजा के पास से ब्राउन शुगर बरामद हुआ. चिंटू कुमार उर्फ राजा गढ़वा के सोनपुरवा का रहने वाला है.

पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि चिंटू कुमार उर्फ राजा की तलाश पुलिस लंबे समय से कर रही थी. पुलिस के लिए यह बड़ी सफलता है. बरामद ब्राउन शुगर की कीमत 40 लख रुपए से भी अधिक है. एसपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस की छापेमारी का नेतृत्व सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेश यादव कर रहे थे. जबकि चैनपुर के थाना प्रभारी लाल जी, सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार, रमन यादव, मुरारी दास भी टीम में शामिल थे. पुलिस के अनुसार, राजा का इंटर स्टेट नेटवर्क है, जो बिहार और यूपी से जुड़ा हुआ है. इस नेटवर्क के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन प्रहार चला रही है और छापेमारी कर रही है.