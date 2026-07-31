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पलामू पुलिस ने 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार, छेड़खानी का विरोध करने पर की थी पीड़िता के मामा की हत्या

पलामू पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ में शामिल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है.

Nine accused in police custody
पुलिस की गिरफ्त में नौ आरोपी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 31, 2026 at 6:26 PM IST

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पलामू: पुलिस ने नाबालिग के साथ छेड़खानी मामले में कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल गोली समेत कई सामग्री को बरामद किया है. दरअसल, पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के बंदुआ में छेड़खानी का विरोध करने पर नाबालिग के मामा और मां पर आरोपियों ने चाकू से हमला किया और पिता पर फायरिंग की, जिसके बाद घटना में मामा की मौत हो गई.

नाबालिग के परिजनों पर जानवेला हमला

गिरफ्तार आरोपी इमरान मियां, सरातुल मियां, शाहबाज मियां, तबरेज आलम, इजराफिल मियां, सोनू मियां, गोकुल मियां, शेर मियां और पालू मियां, पीड़ित के आसपास रहते है. आरोपियों ने नाबालिग पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए छेड़खानी की थी. जिसके बाद नाबालिग ने मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी. जब परिजनों ने घटना को विरोध किया तो दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई. इसी बात पर आरोपियों ने नाबालिग के परिजनों पर हमला कर दिया.

घटना के बारे में जानकारी देते एसपी कपिल चौधरी (Etv Bharat)

19 लोगों पर दर्ज हुई FIR

एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि 29 जुलाई को चैनपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ छेड़खानी की घटना घटित हुई. विरोध करने पर आपराधिक तत्वों द्वारा हमला किया गया. इस घटना में एक महिला और दो पुरुष जख्मी हुए थे. पूरे मामले में कुल 19 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई है. जिसमें से पुलिस ने नौ नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

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MOLESTING WITH MINOR IN PALAMU
पलामू में नाबालिग के साथ छेड़छाड़
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MOLESTATION CASE WITH MINOR
PALAMU POLICE ARRESTED NINE ACCUSED

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