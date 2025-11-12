ETV Bharat / state

2018 से फरार था माओवादी शंभु यादव, टेक्निकल एक्सपर्ट दस्ते का रहा है सदस्य

पलामू पुलिस ने माओवादी शंभु यादव को गिरफ्तार किया है. वो 2018 से फरार था.

Palamu Police arrested Maoist Shambhu Yadav
पुलिस की गिरफ्ता माओवादी (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 12, 2025 at 8:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामूः पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी से जुड़े हुए सदस्य शंभू यादव को गिरफ्तार किया है. शंभू यादव 2018 से पलामू में हुए एक नक्सल हमले के मामले में फरार चल रहा था. उस पर पलामू एवं लातेहार के इलाके में 9 से अधिक नक्सली हमले को अंजाम देने का आरोप है.

शंभू यादव पलामू के पांकी थाना क्षेत्र के हेडूम गांव का रहने वाला है. पांकी के थाना प्रभारी राजेश रंजन ने बताया कि शंभू 2018 से फरार चल रहा था. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि वो इलाके में मौजूद है. इसी सूचना के आलोक में पुलिस ने छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया है. थाना प्रभारी ने बताया कि शंभू यादव माओवादियों के सबजोनल कमांडर नंदकिशोर उर्फ ननकुरिया यादव के कहने पर माओवादियों के दस्ते में शामिल हुआ था.

माओवादियों के दस्ते में शामिल होने के बाद शंभू कई घटनाओं का आरोपी रहा है. नंदकिशोर उर्फ ननकुरिया माओवादियों के टेक्निकल एक्सपर्ट और 25 लाख क इनामी रहे अजीत उर्फ चार्लीस एवं गौतम पासवान के दस्ते में सबजोनल कमांडर था. मार्च 2023 में पलामू-चतरा सीमा पर हुए मुठभेड़ में चार्लीस और गौतम पासवान अपने पांच साथियों के साथ मारा गया था.

इस घटना में नंदकिशोर यादव भी जख्मी हुआ था. बाद में नंदकिशोर यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. शंभू यादव नंदकिशोर के साथ चार्लीस के दस्ते का सदस्य रहा है. पुलिस की छापेमारी अभियान में पांकी के थाना प्रभारी राजेश रंजन, सब इंस्पेक्टर गोपाल राय शामिल थे.

TAGGED:

MAOIST SHAMBHU YADAV
माओवादी शंभु यादव
PALAMU POLICE
नक्सली संगठन भाकपा माओवादी
PALAMU POLICE ARRESTED MAOIST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.