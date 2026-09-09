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पलामू के मेदिनीनगर में घरेलू सहायिका का कारनामा, लाखों के जेवरात गायब, पूरे परिवार को पुलिस ने भेजा जेल

पलामू: मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र से चोरी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. पहाड़ी मोहल्ला में एक घर में काम करने वाली नौकरानी और उसकी बेटी ने मिलकर लाखों रुपये के सोने के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया. हालांकि, पुलिस की मुस्तैदी के कारण चोरों की यह साजिश नाकाम हो गई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नौकरानी, उसकी बेटी और दो बेटों समेत कुल चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. उनके पास से चोरी के जेवरात भी बरामद कर लिए गए हैं, जिसके बाद सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

ऐसे खुला चोरी का राज

यह पूरा मामला पहाड़ी मोहल्ला के रहने वाले नेशात अहमद के घर का है. उनके घर से अचानक सोने के जेवरात गायब हो गए थे, जिसकी शिकायत उन्होंने तुरंत मेदिनीनगर टाउन थाने में दर्ज कराई. शिकायत मिलते ही पुलिस एक्शन मोड में आ गई. पुलिस की टीम ने घर और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और कई अन्य अहम बिंदुओं पर अपनी जांच आगे बढ़ाई. वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के बाद पुलिस के शक की सुई घर में काम करने वाली मेड (घरेलू सहायिका) पर जाकर टिक गई.

मां-बेटी ने चुराया, बेटे बेचने निकले

सदर एसडीपीओ राजेश यादव ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि चोरी की इस घटना को घर में मेड का काम करने वाली सगुफता परवीन और उसकी बेटी मुस्कान परवीन ने मिलकर अंजाम दिया था. जेवरात चुराने के बाद उन्होंने इसे ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी अपने दो बेटों को सौंप दी. सगुफता के बेटे समीर आलम और सोनू आलम जब इन चोरी के जेवरात को बाजार में बेचने जा रहे थे, तभी पुलिस ने घेराबंदी करके दोनों को रंगे हाथों दबोच लिया. इसके बाद पुलिस ने सगुफता, मुस्कान, समीर और सोनू को गिरफ्तार कर लिया.

आरोपियों का पुराना आपराधिक इतिहास

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए दोनों भाइयों समीर और सोनू का पहले से ही आपराधिक इतिहास रहा है. वे पहले भी कई वारदातों में शामिल रह चुके हैं. पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपियों से कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिली हैं, जिसके आधार पर पुलिस अब आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है.