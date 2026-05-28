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पलामू ऑनर किलिंग मामले में प्रेमी गिरफ्तार, प्रेमिका से छुटकारा पाने के लिए रची खौफनाक साजिश

पुलिस की गिरफ्त में हत्या का आरोपी ( Etv Bharat )

पलामू: 25 मई को पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के लोहरा गांव में ऑनर किलिंग की घटना हुई थी. एक पिता ने अपनी बेटी को प्रेम संबंध के चलते टांगी से काटकर हत्या कर दी थी. ऑनर किलिंग की इस घटना में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. इस खुलासे के बाद पुलिस ने 26 मई को एक अलग से एफआईआर दर्ज की.

प्रेमी राजबली मेहता गिरफ्तार

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मृतक के प्रेमी राजबली मेहता को गिरफ्तार किया है. राजबली मेहता, लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के दारूडीह गांव का रहने वाला है. राजबली मेहता पर लड़की के परिजनों को उकसाने का आरोप है ताकि वह हत्याकांड को अंजाम दे सकें.

लड़की बना रही थी प्रेमी पर शादी का दबाव

राजबली मेहता का लोहरा गांव की एक लड़की से इंस्टाग्राम के जरिए प्रेम संबंध हुआ था. बाद में दोनों ने मुलाकात भी की थी और चुपके से शादी भी कर ली थी. इस बात की जानकारी मृतक की सौतेली मां को भी थी. लड़की की सौतेली मां राजबली मेहता पर सामाजिक रूप से शादी का दबाव बना रही थी.

प्रेमी ने रची थी खौफनाक साजिश