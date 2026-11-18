पलामू पुलिस के हाथ लगे राहुल दुबे गिरोह के चार गुर्गे, नेशनल हाईवे पर थी हमले की तैयारी
राहुल दुबे गिरोह के चार गुर्गों को पलामू पुलिस ने हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है. रिपोर्ट- नीरज कुमार.
Published : November 18, 2026 at 5:55 PM IST
पलामू: पलामू पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर राहुल दुबे गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार सदस्यों के पास से पुलिस ने दो देसी पिस्टल, दो मैगजीन, 12 गोली, एक खोखा बरामद किया है. दरअसल, राहुल दुबे गिरोह रंगदारी के लिए NH- 139 पर फायरिंग करने वाला था. इससे पहले पलामू पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया.
छापेमारी के दौरान गिरफ्तारी
पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के मंगरदाहा में घटना को अंजाम देने वाले हैं. इसी सूचना के आलोक में पुलिस की स्पेशल टीम ने मौके पर छापेमारी की और सभी को गिरफ्तार किया है.
गिरफ्तार सईद मोसाहिद उर्फ छोटू, मोहम्मद सैफ पलामू के चैनपुर के शाहपुर के रहने वाले हैं, जबकि यूसुफ अंसारी चैनपुर के बंजारी जबकि शाहिद खलीफा चैनपुर के शाहपुर के रहने वाले हैं. गिरफ्तार सभी आरोपी राहुल दुबे गिरोह से सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए थे. कंस्ट्रक्शन साइट पर हमला करने के लिए राहुल दुबे गिरोह के तरफ से गिरफ्तार आरोपियों को डेढ़ लाख रुपए मिलने वाले थे.
कौन है प्रकाश शुक्ला?
पूरी कार्रवाई के दौरान पलामू पुलिस को प्रकाश शुक्ला नाम के एक शख्स की जानकारी मिली है. प्रकाश शुक्ला, राहुल दुबे गिरोह के लिए काम कर रहा है. प्रकाश शुक्ला ही गिरोह के लिए शूटर और हथियार उपलब्ध करवाता है. गिरफ्तार अपराधियों को प्रकाश शुक्ला के माध्यम से ही पैसे मिलने वाले थे. प्रकाश शुक्ला सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल करता है और इसी के माध्यम से शूटरों के संपर्क में है. पलामू पुलिस प्रकाश शुक्ला के नाम पता का सत्यापन कर रही है और उसके बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा कर रही है.
राहुल दुबे गिरोह से जुड़े चार सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है. हथियार और 12 गोली बरामद हुई हैं. पुलिस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है. पुलिस राहुल दुबे गिरोह के पास पहुंचने वाले हथियार के नेटवर्क के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है. पकड़े गए अपराधियों की योजना थी कि पलामू के सतबरवा के इलाके में नेशनल हाईवे के कंस्ट्रक्शन साइट पर लेवी रंगदारी के लिए फायरिंग करना. पुलिस ने घटना से पहले ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार अपराधियों ने पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जिसके बाद छापेमारी की जा रही है: कपिल चौधरी, एसपी
नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन कंपनी से पहले भी मांगी गई थी रंगदारी
गिरफ्तार आरोपियों ने पलामू पुलिस के समक्ष कई खुलासे किए है. गिरफ्तार आरोपियों ने पलामू पुलिस को बताया है कि नेशनल हाईवे फोरलेन के कंस्ट्रक्शन कंपनी से पहले भी रंगदारी की मांग की गई थी लेकिन कंपनी के द्वारा नहीं दिया गया है. इस बार भी रंगदारी की मांग की गई है और रंगदारी के लिए फायरिंग की योजना थी.
#पुलिस अधीक्षक पलामू के निर्देशानुसार मंगरदाहा घाटी में बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे राहुल दुबे गैंग के 04 संदिग्ध अपराधी गिरफ्तार, 02 देशी पिस्टल,.... #PalamuPolice #JharkhandPolice #CrimeControl #ArmsRecovery #Palamu #PoliceAction #LawAndOrder https://t.co/qGc0IiAZu6— Palamu Police (@policepalamau) November 18, 2026
गिरफ्तार आरोपी युसूफ अंसारी का राहुल दुबे गिरोह के प्रकाश शुक्ला से बात होता था. युसूफ अंसारी नहीं बाकी के सदस्यों को घटा को अंजाम देने के लिए राजी किया था. युसूफ अंसारी के द्वारा ही प्रकाश शुक्ला से बातचीत कर हथियार को जमा किया गया था. पुलिस के छापेमारी में एसडीपीओ राजेश यादव चैनपुर के थाना प्रभारी लालजी, सब इंस्पेक्टर शिवनाथ रंज, रमन यादव, अनूप टोपनो समेत कई पुलिस अधिकारी शामिल थे.
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