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पलामू पुलिस के हाथ लगे राहुल दुबे गिरोह के चार गुर्गे, नेशनल हाईवे पर थी हमले की तैयारी

पलामू: पलामू पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर राहुल दुबे गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार सदस्यों के पास से पुलिस ने दो देसी पिस्टल, दो मैगजीन, 12 गोली, एक खोखा बरामद किया है. दरअसल, राहुल दुबे गिरोह रंगदारी के लिए NH- 139 पर फायरिंग करने वाला था. इससे पहले पलामू पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया.

पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के मंगरदाहा में घटना को अंजाम देने वाले हैं. इसी सूचना के आलोक में पुलिस की स्पेशल टीम ने मौके पर छापेमारी की और सभी को गिरफ्तार किया है.

पुलिस की गिरफ्त में राहुल दुबे गिरोह के चार गुर्गे (ETV BHARAT)

गिरफ्तार सईद मोसाहिद उर्फ छोटू, मोहम्मद सैफ पलामू के चैनपुर के शाहपुर के रहने वाले हैं, जबकि यूसुफ अंसारी चैनपुर के बंजारी जबकि शाहिद खलीफा चैनपुर के शाहपुर के रहने वाले हैं. गिरफ्तार सभी आरोपी राहुल दुबे गिरोह से सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए थे. कंस्ट्रक्शन साइट पर हमला करने के लिए राहुल दुबे गिरोह के तरफ से गिरफ्तार आरोपियों को डेढ़ लाख रुपए मिलने वाले थे.

कौन है प्रकाश शुक्ला?

पूरी कार्रवाई के दौरान पलामू पुलिस को प्रकाश शुक्ला नाम के एक शख्स की जानकारी मिली है. प्रकाश शुक्ला, राहुल दुबे गिरोह के लिए काम कर रहा है. प्रकाश शुक्ला ही गिरोह के लिए शूटर और हथियार उपलब्ध करवाता है. गिरफ्तार अपराधियों को प्रकाश शुक्ला के माध्यम से ही पैसे मिलने वाले थे. प्रकाश शुक्ला सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल करता है और इसी के माध्यम से शूटरों के संपर्क में है. पलामू पुलिस प्रकाश शुक्ला के नाम पता का सत्यापन कर रही है और उसके बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा कर रही है.