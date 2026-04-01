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जमीन की लड़ाई में सफेदपोश ने दी थी पांच लाख की सुपारी, पुलिस की गिरफ्त में 8 अपराधी

पलामू: जमीन कारोबार में एक सफेदपोश ने हत्या के लिए 5 लाख की सुपारी देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है. पुलिस ने आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक 9 एमएम का पिस्टल, एक देसी कट्टा और 15 गोली बरामद की है. पलामू पुलिस की सक्रियता की वजह से एक बड़ी घटना घटने से रुक गई.

अपहरण की कोशिश हुई नाकाम

दरअसल, पलामू के भट्टी मोहल्ला में आनंद कुमार रवि के अपहरण की कोशिश की गई थी एवं उसके साथ मारपीट भी हुई थी. पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है. अनुसंधान के क्रम में पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली है.

आनंद कुमार रवि ने ली थी 5 लाख सुपारी

पुलिस के अनुसंधान में यह बात सामने आई है कि आनंद कुमार रवि ने भट्टी मोहल्ला के रहने वाले सद्दाम कुरैशी की हत्या के लिए पांच लाख रुपए की सुपारी ली थी. इसकी भनक सद्दाम कुरैशी को लग गई थी. सद्दाम कुरेशी अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर सुपारी लेने वाले आनंद कुमार रवि का अपहरण का भी प्रयास किया और मारपीट की.

आपराधिक घटना को अंजाम देने के फिराक में थे ये लोग

लेकिन पुलिस की सक्रियता से सद्दाम एवं उसके दोस्त आनंद कुमार रवि की अपहरण करने सफल नहीं हो पाए. एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि एक सफेदपोश ने सद्दाम कुरैशी की हत्या के लिए पांच लाख की सुपारी आनंद कुमार रवि को दी थी. सफेदपोश का नाम चैनपुर के इलाके में हुए जमीन बाद में हत्याकांड से जुड़ा था. सभी मिलकर किसी बड़े आपराधिक घटना को अंजाम देने के फिराक में थे.