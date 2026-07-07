पलामू पुलिस ने कुख्यात नितेश शर्मा उर्फ राहुल को किया गिरफ्तार, पांच बार पहले भी जा चुका है जेल
पलामू पुलिस ने कुख्यात अपराधी नितेश शर्मा उर्फ राहुल शर्मा को गिरफ्तार किया है.
Published : July 7, 2026 at 8:56 PM IST
पलामू: पुलिस ने कुख्यात अपराधी नितेश शर्मा उर्फ राहुल शर्मा को गिरफ्तार किया है. नितेश शर्मा उर्फ राहुल शर्मा के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा और एक जिंदा गोली बरामद किया है. नितेश शर्मा, पलामू के टाउन थाना क्षेत्र के गैस गोदाम के इलाके का रहने वाला है.
हथियार के साथ इलाके में घूम रहा था नितेश शर्मा
दरअसल, पलामू पुलिस को सूचना मिली थीं कि एक संदिग्ध शख्स रेडमा के कुम्हार टोली के इलाके में हथियार के साथ घूम रहा है, इसी सूचना के आलोक में पुलिस ने छापेमारी करते हुए नितेश शर्मा को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार से ठीक पहले इलाके में मारपीट की घटना हुई थी और नितेश शर्मा ने एक ऑटो चालक से रंगदारी की मांग की थी. उस मामले की भी शिकायत पुलिस तक पहुंची थी.
आर्म्स एक्ट के मामले में जेल जा चुका है नितेश शर्मा
पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि नितेश शर्मा पहले भी आर्म्स एक्ट के मामले में जेल जा चुका है. उसके खिलाफ पुलिस स्पीडी ट्रायल चलवाकर मुकदमों में सजावट दिलवाने का प्रयास करेगी. एसपी ने बताया कि नितेश शर्मा रंगदारी की मांग कर रहा था और मारपीट की घटना भी हुई.
रेल यात्रियों का बनाता था निशाना
बता दें कि नितेश शर्मा पर पलामू में नौ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से पांच मामले आर्म्स एक्ट के हैं जबकि अन्य मामले लूटपाट से जुड़े हुए है. कुछ दिनों पहले पलामू पुलिस ने रेल यात्रियों को निशाना बनाने वाले एक गिरोह को पकड़ा था. नितेश शर्मा रेल यात्री को निशाना बनाए जाने वाले गिरोह से जुड़ा हुआ था.
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