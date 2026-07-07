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पलामू पुलिस ने कुख्यात नितेश शर्मा उर्फ राहुल को किया गिरफ्तार, पांच बार पहले भी जा चुका है जेल

पुलिस की गिरफ्त में नितेश शर्मा ( Etv Bharat )