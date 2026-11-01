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पलामू में बिहार का मवेशी तस्कर गिरफ्तार, 10 मवेशियों का सफल रेस्क्यू

पलामू: पुलिस ने मवेशी तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की है. पलामू पुलिस ने बिहार के एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. साथ ही 10 मवेशियों को भी मुक्त भी कराया है. पुलिस की पूछताछ में तस्करों के नेटवर्क से जुड़ी कई ्हम जानकारी पुलिस के हाथ लगी है.

पुलिस पूरे मामले में दूसरे इलाकों में भी छापेमारी कर रही है और मवेशी तस्करों के खिलाफ अभियान चला रही है. प्रवासी तस्करी के आरोप में गिरफ्तार गुड्डू यादव बिहार के रोहतास के काराकाटका रहने वाला है. दरअसल, पलामू पुलिस के वरीय अधिकारियों को सूचना मिली थी कि नेशनल हाईवे- 39 से मवेशियों की तस्करी होने वाली है. इसी सूचना के लोक में प्रशिक्षु डीएसपी सह बिश्रामपुर थाना प्रभारी ने मृत्युंजय गोप के नेतृत्व में सर्च अभियान शुरू किया.

पिकअप वाहन से छुड़ाए गए मवेशी

इस दौरान पुलिस ने बिहार के रजिस्ट्रेशन नंबर की एक पिकअप वाहन को रोका. पिकअप गाड़ी की तलाशी के दौरान उसमें 10 मवेशियों का रेस्क्यू किया गया और मौके से गुड्डू यादव को गिरफ्तार किया गया. बिश्रामपुर के पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी चिरंजीवी मंडल ने बताया कि नेशनल हाईवे से मवेशियों की तस्करी की जा रही थी, इसी क्रम में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 मवेशियों का सफल रेस्क्यू किया है और मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार भी किया है.