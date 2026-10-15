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पलामू में देसी कट्टा के साथ युवक गिरफ्तार, 6 महीने पहले जेल से निकला था बाहर

देसी कट्टा के साथ युवक गिरफ्तार ( ETV BHARAT )

पलामू: पुलिस ने ऑपरेशन 'सफाया' के तहत अवैध हथियार के साथ बादल नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है. बादल के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा समेत जिंदा गोली बरामद की है. बादल किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में था.

हथियार के साथ घूम रहा था आरोपी