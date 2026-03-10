ETV Bharat / state

एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर संसद भवन में हुई संयुक्त संसदीय समिति की बैठक, पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने लिया भाग

संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में शामिल पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम. ( फोटो-सौ. पलामू सांसद )

रिपोर्ट- नीरज कुमार.

पलामूः एक राष्ट्र, एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम ने भाग लिया है. नई दिल्ली के संसद भवन में केंद्रीय राज्य मंत्री विधि एवं न्याय पीपी चौधरी की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय समिति की उच्चस्तरीय बैठक हुई थी.

सांसद विष्णुदयाल राम ने बताया कि बैठक में संबंधित प्रतिनिधियों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ बनाने और चुनाव प्रणाली में सुधार को लेकर अपनी बातें रखी. पलामू सांसद की तरफ से बताया गया कि बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े संवैधानिक, प्रशासनिक और व्यावहारिक पहलुओं पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया. बैठक के दौरान देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की संभावनाओं और इससे जुड़े विधायी प्रावधान, चुनावी प्रक्रिया में सुधारों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई.

संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में सदस्यों ने अपने-अपने विचार और सुझाव दिए हैं और संबंधित सुझावों पर गंभीरता से चर्चा एवं मंथन किया गया है. संयुक्त संसदीय समिति के सदस्यों ने चुनाव की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और संसाधनों की बचत सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा की.

पलामू सांसद की तरफ से बताया गया कि बैठक में समिति के द्वारा प्राप्त सुझावों और विचारों पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के दिशा में निर्णय लिया गया.आपको बता दें कि पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य भी हैं.