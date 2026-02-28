ETV Bharat / state

विजय जुलूस में बेहोश हुए पलामू सांसद विष्णुदयाल राम, अस्पताल में भर्ती

मेदिनीनगर नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर अरुणा शंकर के विजय जुलूस में शामिल पलामू सांसद विष्णुदयाल. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रिपोर्ट-नीरज कुमार

पलामू:मेदिनीनगर नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर अरुणा शंकर के विजय जुलूस में पलामू सांसद विष्णुदयाल बेहोश हो गए. बेहोश होने के बाद विष्णुदयाल राम को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया. जहां उनका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के अनुसार सांसद विष्णुदयाल राम की हालत स्थिर है. डॉक्टरों के अनुसार गर्मी के कारण पलामू सांसद विष्णुदयाल राम बेहोश हो गए थे.

भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अमित तिवारी ने बताया कि सांसद की पहले से तबीयत खराब थी और विजय जुलूस में वह बेहोश हो गए थे. सांसद की हालत फिलहाल स्थिर है और वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं. उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है जिसके बाद वे घर चले गए हैं.

विजय जुलूस में बेहोश हुए पलामू सांसद वीडी राम को अस्पताल ले जाते कार्यकर्ता. (फोटो-ईटीवी भारत)

दरअसल, नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी अरुणा शंकर की जीत हुई है. शनिवार को मेयर अरुणा शंकर का विजय जुलूस निकला था. जुलूस पूरे शहर का भ्रमण करते हुए शहर के बाजार के इलाके में पहुंचा था. पलामू सांसद खुली जीप में विजय जुलूस में शामिल हुए थे. इस क्रम में वह बेहोश हो गए.