ETV Bharat / state

'राम राज्य की परिकल्पना है वीबी जी राम जी', पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा - मजदूरों को मिलेगा ज्यादा काम

पलामू सांसद विष्णु दयाल राम और अन्य ( Etv Bharat )

पलामूः विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन (वीबी जी राम जी) राम राज्य की परिकल्पना है. 2047 तक भारत विकसित होगा, इसमें वीबी जी राम जी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. यह बातें पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने कही हैं. वीबी जी राम जी को लेकर पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत मजदूरों को काफी फायदा होगा और उन्हें 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी.

कैग की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे : विष्णु दयाल राम

सांसद ने कहा कि मनरेगा पर 11.74 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं जिसमें से 8.53 लाख करोड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है. कैग की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और कई गड़बड़ियों को भी पकड़ा गया है.

पलामू सांसद विष्णु दयाल राम का बयान (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि जो मनरेगा का नाम बदलने को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने भी अपने कार्यकाल में कई योजनाओं का नाम बदला है. पलामू सांसद ने कहा कि मनरेगा योजना को यह कहा जाता था कि यह गड्ढा बनाने और गड्ढा भरने की योजना है.

कई चुनौतियों का सामना करना प्राथमिकताएं : पलामू सांसद