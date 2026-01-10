ETV Bharat / state

'राम राज्य की परिकल्पना है वीबी जी राम जी', पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा - मजदूरों को मिलेगा ज्यादा काम

पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन के तहत मजदूरों को काफी फायदा होगा.

VB G RAM G
पलामू सांसद विष्णु दयाल राम और अन्य (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 10, 2026 at 2:53 PM IST

पलामूः विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन (वीबी जी राम जी) राम राज्य की परिकल्पना है. 2047 तक भारत विकसित होगा, इसमें वीबी जी राम जी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. यह बातें पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने कही हैं. वीबी जी राम जी को लेकर पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत मजदूरों को काफी फायदा होगा और उन्हें 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी.

कैग की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे : विष्णु दयाल राम

सांसद ने कहा कि मनरेगा पर 11.74 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं जिसमें से 8.53 लाख करोड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है. कैग की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और कई गड़बड़ियों को भी पकड़ा गया है.

पलामू सांसद विष्णु दयाल राम का बयान (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि जो मनरेगा का नाम बदलने को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने भी अपने कार्यकाल में कई योजनाओं का नाम बदला है. पलामू सांसद ने कहा कि मनरेगा योजना को यह कहा जाता था कि यह गड्ढा बनाने और गड्ढा भरने की योजना है.

कई चुनौतियों का सामना करना प्राथमिकताएं : पलामू सांसद

वीबी जी राम जी की पहल से स्थायी संपत्ति बनेगी और धोखाधड़ी पर नजर रखना आसान होगा. एक्ट के तहत क्रियान्वित होने वाली योजनाओं में तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा. जल संरक्षण बुनियादी ढांचा आजीविका और मौसम की कठिनाई को दूर करना इसकी प्राथमिकता रहेगी.

सांसद ने कहा कि एक्ट के तहत 60 प्रतिशत हिस्सा केंद्र का होगा जबकि 40 प्रतिशत हिस्सा राज्य को देना होगा. प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के जिला अध्यक्ष अमित तिवारी, आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष दिलीप चौधरी, लोजपा के राकेश सिंह और हम पार्टी के नेता भी मौजूद थे.

