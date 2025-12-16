पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने लोकसभा में उठाया नदियों से कटाव का मामला, तटबंध बनाने का आग्रह
पलामू और गढ़वा में नदियों से होने वाले कटाव का मामला सांसद वीडी राम ने लोकसभा में उठाया है.
Published : December 16, 2025 at 8:36 PM IST
पलामूः सांसद विष्णु दयाल राम ने लोकसभा में नियम 377 के तहत पलामू और गढ़वा में कोयल, सोन और अमानत नदी से होने वाले कटाव का मामला उठाया है.
लोकसभा में पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने बताया कि गढ़वा के कांडी के मोखापी से सूड़ीपूर, जयनगरा, खरौंधा, गाड़ा, गाड़ा खुर्द, कसनद तक कोयल नदी और सूड़ीपूर से श्रीनगर तक गांव नारायणपुर, बाराडीह, बनकट, गाड़ाखुर्द, सोनपुरवा, नरवाडीह, कालागाढ़ा, बलियारी, बुनियाद विगहा, सड़की, शिवरी, डुमरसोता और श्रीनगर तक सोन नदी के तेज बहाव में किसानों की जमीन का कटाव हो रहा है.
वहीं मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र के सिंह राठौड़ सदर प्रखंड के बड़कागांव जोड़ खनवा इलाके में कोयल और अमानत नदी से कटाव हो रहा है. दोनों नदियों से 6 से 7 किलोमीटर तक किसानों की जमीन का कटाव हो रहा है और कई इलाकों में कृषि योग्य भूमि नदियों में समा गई है.
लोकसभा में पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि पहले भी सदन में इस महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाया गया है, लेकिन स्थिति गंभीर बनी हुई है. लोकसभा में पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय से कटाव रोकने के लिए तटबंध का निर्माण कराने और अन्य उपाय पर भी विचार करने की आग्रह किया है.
