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बनिया कमलापुरी, जायसवाल, कसौधन, बरनवाल को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने की मांग, पलामू सांसद में लोकसभा में उठाई आवाज

पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने झारखंड की चार जातियों को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने की मांग की है.

MP Vishnu Dayal Ram
पलामू सांसद विष्णु दयाल राम. (फोटो-सौ. लोकसभा टीवी)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 4, 2026 at 9:00 PM IST

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पलामूः बनिया कमलापुरी, जायसवाल, कसौधन और बरनवाल समाज को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने की मांग की गई है. पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने लोकसभा में नियम 377 के तहत इन जातियों को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने की मांग की है.

पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने लोकसभा में कहा कि बनिया कमलापुरी, जायसवाल, कसौधन और बरनवाल समाज के अनेक परिवार सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं. उनकी बड़ी आबादी झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के इलाके में है. इन जातियों को अपने-अपने राज्य में ओबीसी की सूची में शामिल किया गया है, लेकिन इन्हें केंद्रीय ओबीसी में शामिल नहीं किया गया है. इस कारण इन्हें विभिन्न केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है.

लोकसभा में पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास संकल्प के साथ समाज के सभी वर्ग के उत्थान के लिए कार्य कर रही है. इसी भावना के अनुरूप इन जातियों को भी केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने की जरूरत है.

पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि राज्य सरकार एवं पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा आवश्यक प्रतिवेदन प्राप्त किया जाए और सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का परीक्षण कराया जाए. प्रशिक्षण में समुदाय मानक का अनुरूप पाए जाते हैं तो इन्हें केंद्रीय सूची में शामिल किया जाए.

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