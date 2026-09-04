FCRA संशोधन बिल के लिए गठित JPC के सदस्य बने पलामू सांसद वीडी राम, पीएम और लोकसभा अध्यक्ष का जताया आभार
पलामू सांसद विष्णु दयाल राम को एफसीआरए संशोधन विधेयक 2026 के संसदीय समिति में शामिल किया गया है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 4, 2026 at 2:09 PM IST
पलामू: विदेशी अंशदान विनियमन विधेयक(FCRA) 2026 को लेकर गठित संयुक्त संसदीय दल में पलामू सांसद विष्णु दयाल राम को सदस्य बनाया गया है. एफसीआरए संशोधन विधेयक के लिए 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय दल का गठन किया गया है. इसी संसदीय दल के पलामू सांसद सदस्य बने हैं. इससे पहले पलामू सांसद विष्णु दयाल राम को वन नेशन वन वोट को लेकर गठित संयुक्त संसदीय दल में भी शामिल किया गया था.
सदस्य बनाए जाने के बाद पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के प्रति आभार व्यक्त करते हैं. उन्होंने कहा कि जो दायित्व उन्हें मिला है उसका वे पूरी निष्ठा, समर्पण व जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करेंगे. विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार-विमर्श और अध्ययन के माध्यम से देशहित में अपना सार्थक योगदान देने का हरसंभव प्रयास करेंगे. सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि संसद द्वारा जो दायित्व सौंपा गया है वह काफी महत्वपूर्ण है. दरअसल, सांसद विष्णु दयाल राम झारखंड के डीजीपी भी रह चुके हैं.
डीजीपी से रिटायर होने के बाद 2014 में विष्णु दयाल राम पहली बार पलामू के सांसद बने थे. 2019 में दूसरी बार, जबकि 2024 में तीसरी बार सांसद चुने गए थे. लोकसभा में झारखंड से सबसे अधिक बहस और सवाल उठाने वाले सांसदों में विष्णु दयाल राम शामिल हैं. सांसद विष्णु दयाल राम लोकसभा में लगातार पलामू के इलाके में औद्योगिक विकास को लेकर सवाल उठाते रहे हैं.
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