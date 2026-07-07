पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की बैठक, पलामू सांसद ने उठाया बरवाडीह-चिरमिरी रेल लाइन का मुद्दा
पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की बैठक में पलामू सांसद विष्णुदयाल राम शामिल हुए.
Published : July 7, 2026 at 8:16 PM IST
पलामूः द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान से प्रस्तावित बरवाडीह चिरमिरी रेल लाइन के मामले को पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने रेलवे के हाई लेवल बैठक में उठाया. पटना में पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई है.
इसी बैठक में पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने बरवाडीह चिरमिरी रेल लाइन को लेकर कहा है कि बरवाडीह चिरिमिरी अंबिकापुर तक रेलवे लाइन का निर्माण होना है. अंबिकापुर रमानुजगंज गढ़वा नई रेलवे लाइन परियोजना की स्वीकृति दी गयी है लेकिन बड़गढ़ एवं भंडरिया को नई रेलवे लाइन से नहीं जोड़ा गया है. नई रेलवे लाइन का एलाइनमेंट को चेंज किया जाए या बड़गढ़ एवं भंडरिया को जोड़ने के लिए लिंक रेलवे लाइन का निर्माण किया जाए.
इस बैठक में पलामू संसदीय क्षेत्र में रेलवे के कई महत्वपूर्ण मामले को उठाया गया. सांसद ने कहा है कि पलामू-गढ़वा में पैसेंजर ट्रेनों की पंक्चुअलिटी मात्र 43 प्रतिशत है जबकि मेल ट्रेनों का पंक्चुअलिटी 80 प्रतिशत है. सांसद ने ट्रेन की पंक्चुअलिटी में सुधार करने की बात कही है.
सांसद ने प्रस्तावित टाटा-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस को पलामू के डालटनगंज, गढ़वा रोड, जपला रेलवे स्टेशन से होते हुए चलाने की मांग की है. पलामू संसदीय क्षेत्र में रेल सुविधा को लेकर 42 बिंदुओं पर पलामू सांसद ने मांग पत्र दिया है. सांसद ने प्रमुख रूप से राजधानी और गरीब रथ एक्सप्रेस को नियमित करने रांची से गोरखपुर तक नई ट्रेन देने की मांग की है. रांची वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस में कोच की संख्या बढ़ाने और गढ़वा से डालटनगंज के लिए मेमू ट्रेन की मांग भी की है.
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