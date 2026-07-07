ETV Bharat / state

पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की बैठक, पलामू सांसद ने उठाया बरवाडीह-चिरमिरी रेल लाइन का मुद्दा

पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की बैठक में पलामू सांसद ( ETV Bharat )

पलामूः द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान से प्रस्तावित बरवाडीह चिरमिरी रेल लाइन के मामले को पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने रेलवे के हाई लेवल बैठक में उठाया. पटना में पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई है.

इसी बैठक में पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने बरवाडीह चिरमिरी रेल लाइन को लेकर कहा है कि बरवाडीह चिरिमिरी अंबिकापुर तक रेलवे लाइन का निर्माण होना है. अंबिकापुर रमानुजगंज गढ़वा नई रेलवे लाइन परियोजना की स्वीकृति दी गयी है लेकिन बड़गढ़ एवं भंडरिया को नई रेलवे लाइन से नहीं जोड़ा गया है. नई रेलवे लाइन का एलाइनमेंट को चेंज किया जाए या बड़गढ़ एवं भंडरिया को जोड़ने के लिए लिंक रेलवे लाइन का निर्माण किया जाए.

पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की बैठक में पलामू सांसद (ETV Bharat)

इस बैठक में पलामू संसदीय क्षेत्र में रेलवे के कई महत्वपूर्ण मामले को उठाया गया. सांसद ने कहा है कि पलामू-गढ़वा में पैसेंजर ट्रेनों की पंक्चुअलिटी मात्र 43 प्रतिशत है जबकि मेल ट्रेनों का पंक्चुअलिटी 80 प्रतिशत है. सांसद ने ट्रेन की पंक्चुअलिटी में सुधार करने की बात कही है.