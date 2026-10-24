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पलामू सांसद वीडी राम ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र, MMCH की व्यवस्था को लेकर हाई लेवल जांच की मांग

पालमू सांसद विष्णु दयाल राम ने पत्र में लिखा है कि मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पर पलामू संसदीय क्षेत्र व आसपास की एक बड़ी आबादी निर्भर है. महत्वपूर्ण अस्पताल होने के बावजूद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में डॉक्टरों की मौजूदगी, साफ-सफाई, चिकित्सा संबंधी आधारभूत संरचना, सरकारी राशि के इस्तेमाल में कई कमियों के संबंध में खबरें निकलकर सामने आती रहती हैं.

मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की कमी है. जबकि 500 बेड वाले अस्पताल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है. मेडिकल कॉलेज में जांच संबंधित स्वास्थ्य सुविधाएं भी कम हैं. 2025 में अस्पताल में सफाई के लिए आउटसोर्सिंग कर्मियों को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए थे. ड्यूटी पर तैनात कर्मी और वास्तविक कर्मियों की संख्या में अंतर पाया गया था.

मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत तहत राशि आवंटित की गई है. यह जांच का विषय है की राशि का इस्तेमाल पारदर्शी तरीके से हो रही है या नहीं. पलामू सांसद विष्णुदयाल राम का कहना है क्षेत्र की जनता को समय पर, सुरक्षित व सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना जरूरी है.