17 सितंबर को हर बूथ पर दीप जलाएंगे भाजपा कार्यकर्ता, वाडनगर-वाराणसी यात्रा झारखंड के चार जिलों में गुजरेगी
17 सितंबर को पीएम मोदी के 76वें जन्मदिवस के अवसर पर भाजपा की ओर से सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत की जाएगी. रिपोर्ट-नीरज कुमार
Published : September 12, 2026 at 4:08 PM IST
पलामूः भारतीय जनता पार्टी की ओर से 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह को संकल्प अभियान के लिए पूरे राज्य का प्रभारी बनाया गया है. शनिवार को पलामू सांसद विष्णु दयाल राम और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री सह कार्यक्रम प्रभारी मनोज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अभियान की विस्तृत जानकारी दी.
पलामू सांसद विष्णु दयाल राम और भाजपा के प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के तहत 14 अलग-अलग बिंदुओं पर कार्य किया जाना है. इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ता लोगों के बीच जाएंगे. इस अभियान के तहत वाराणसी से वाडनगर, जबकि वाडनगर से वाराणसी तक यात्रा निकाली जाएगी.
यात्रा के लिए 10 अलग-अलग रूट निर्धारित किए गए हैं. यह यात्रा झारखंड के चार जिलों से गुजरेगी. एक यात्रा छत्तीसगढ़ के जशपुर से गुमला के इलाके में दाखिल होगी और लोहरदगा, लातेहार और पलामू होते हुए वाराणसी तक जाएगी. वहीं दूसरी यात्रा छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज के इलाके से दाखिल होगी और रॉबर्ट्सगंज होते हुए वाराणसी तक जाएगी.
पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक-एक बूथ पर जाएंगे और सभी जगह दीप प्रज्ज्वलित करेंगे. सांसद ने 17 सितंबर को हर एक व्यक्ति को अपने घर में दीप जलाने का आग्रह किया है. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के तहत रक्तदान, पेंटिंग प्रतियोगिता समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.
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