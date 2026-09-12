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17 सितंबर को हर बूथ पर दीप जलाएंगे भाजपा कार्यकर्ता, वाडनगर-वाराणसी यात्रा झारखंड के चार जिलों में गुजरेगी

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सांसद विष्णु दयाल राम, प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह व अन्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

पलामूः भारतीय जनता पार्टी की ओर से 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह को संकल्प अभियान के लिए पूरे राज्य का प्रभारी बनाया गया है. शनिवार को पलामू सांसद विष्णु दयाल राम और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री सह कार्यक्रम प्रभारी मनोज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अभियान की विस्तृत जानकारी दी.

पलामू सांसद विष्णु दयाल राम और भाजपा के प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के तहत 14 अलग-अलग बिंदुओं पर कार्य किया जाना है. इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ता लोगों के बीच जाएंगे. इस अभियान के तहत वाराणसी से वाडनगर, जबकि वाडनगर से वाराणसी तक यात्रा निकाली जाएगी.

सांसद विष्णु दयाल राम और भाजपा के प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

यात्रा के लिए 10 अलग-अलग रूट निर्धारित किए गए हैं. यह यात्रा झारखंड के चार जिलों से गुजरेगी. एक यात्रा छत्तीसगढ़ के जशपुर से गुमला के इलाके में दाखिल होगी और लोहरदगा, लातेहार और पलामू होते हुए वाराणसी तक जाएगी. वहीं दूसरी यात्रा छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज के इलाके से दाखिल होगी और रॉबर्ट्सगंज होते हुए वाराणसी तक जाएगी.