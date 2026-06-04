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गढ़वा में दिशा की बैठक, पलामू सांसद वीडी राम ने कई विभागों के कार्यों पर जताई नाराजगी

गढ़वा: पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम की अध्यक्षता में गढ़वा जिला समाहरणालय के सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक हुई, जिसमें उन्होंने एनएच और पीएचडीई पर नाराजगी जताई.

पलामू सांसद ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया कि पीएचडीई विभाग की योजनाओं में ठेकेदार अधिक राशि की निकासी कर काम को छोड़ फरार हो गए हैं. उन्होंने डीसी को निर्देशित किया कि वैसे ठेकेदारों और एजेंसियो को चिन्हित कर इस मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए. वहीं किसी भी योजनाओं के शिलान्यास में जनप्रतिनिधियों को बुलाने का भी निर्देश दिया ताकि समन्वय बना रहे.

जानकारी देते सांसद (Etv Bharat)

वहीं उन्होंने इस बैठक में विशेषकर केंद्र प्रायोजित एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं/परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की. बैठक मे नगर उंटारी - गरबांध - रोहानियां पथ की खराब गुणवत्ता की बात प्रतिनिधियों के द्वारा उठाई गई. जिस पर बैठक की अध्यक्षता कर रहे सांसद ने गुणवता की जांच के लिए एक जांच कमेटी गठित करने की बात कही.

वहीं NHAI द्वारा टोल प्लाजा के नजदीक बसे ग्रामीणों से बार-बार आवागमन के पैसे वसूलने की बात पर सांसद ने कहा कि टोल प्लाजा के नजदीक बसे गांव के लोगों की बैठक बुलाकर और व्यापक प्रचार -प्रसार के माध्यम से NHAI के पदाधिकारी एवं कर्मी ग्रामीणों को पास निर्गत करने का कार्य करें. क्योंकि जानकारी के अभाव में ग्रामीणों को बार-बार टैक्स चुकाना पड़ता है, जिससे उनकी आर्थिक हानि होती है. वहीं सांसद ने NH के पदाधिकारी को यह भी निर्देश दिया कि NH पर जगह-जगह सीसीटीवी कैमरा लगाए ताकि आपराधिक मामलों एवं सड़क दुर्घटना की समुचित निगरानी की जा सके.

सांसद ने कहा कि दिशा की बैठक की ऑडियो रिकॉर्डिंग का प्रावधान भी किया जाए ताकि पिछली बैठक की विचारों, आदेशों, अनुपालनों एवं समीक्षाओं का सुरक्षित डाटा संकलन रहे. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग कू समीक्षा के दौरान सांसद ने सम्बंधित पदाधिकारियों को जिले के अंदर खराब हुई सभी चापाकल को यथाशीघ्र मरम्मती कराने का निर्देश दिया.