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सीबीआई जांच की मांग पर सियासत गर्म, सांसद बीडी राम ने झारखंड की जांच एजेंसियों पर उठाए सवाल, तो मंत्री राधाकृष्ण ने कह दी ये बड़ी बात

JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की जांच सीबीआई से कराने की मांग पर मंत्री राधाकृष्ण किशोर और पलामू सांसद बीडी राम ने बयान दिया है.

JPSC and JSSC exams inquiry
पलामू सांसद वीडी राम और मंत्री राधाकृष्ण किशोर. (कोलाज इमेज-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 18, 2026 at 8:10 PM IST

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गढ़वा: सीबीआई में जो दक्षता है वह सीआईडी में नहीं है, इसलिए प्रदर्शनकारी छात्रों की जो मांग है राज्य सरकार उसे माने और जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपे. उक्त बातें पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने गढ़वा सर्किट हाउस में कही.

मीडिया से बातचीत के क्रम में सांसद ने कहा कि सीबीआई जांच होगी तो बात दूर तलक जाएगी और इसी डर से राज्य सरकार सीबीआई से जांच नहीं कराना चाहती है. क्योंकि सीबीआई में वह गुण है जो अनसुलझे मामले को भी सुलझा देती है, जबकि सीआईडी में वह दक्षता में नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि हालांकि राज्य सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों की ज्यादातर मांगें तो मान ली हैं, लेकिन सीबीआई वाले मैटर में अभी तक कोई जवाब नहीं आया है.

मंत्री राधाकृष्ण किशोर और पलामू सांसद बीडी राम का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मंत्री राधाकृष्ण ने भाजपा पर साधा निशाना

इधर, एक निजी कार्यक्रम में गढ़वा पहुंचे झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मीडिया से बातचीत में छात्र आंदोलन और राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम पर अपनी बातें रखी. उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन के पीछे भाजपा का हाथ है. वे कांग्रेस को हमेशा बदनाम करना चाहती है खास कर राहुल गांधी को.

सीबीआई जांच की मांग पर मंत्री का बयान

उन्होंने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की सीबीआई से जांच कराने की मांग पर कहा कि हमारे यहां भी एजेंसियां हैं. सीआईडी है, स्पेशल ब्रांच है क्या सभी को हटा दें या उनके दफ्तरों में ताला मार दें. उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी छात्रों को धैर्य रखना चाहिए और जो एजेंसी जांच कर रही है उसपर भरोसा करना चाहिए.

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