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लोकसभा में सांसद विष्णुदयाल राम ने 'हर घर जल योजना' पर उठाएं सवाल, बोले- मामले की हाई लेवल जांच होनी चाहिए

पलामू: सांसद विष्णुदयाल राम ने हर घर जल योजना को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि योजना को कागज में पूर्ण होने की बात कही है. जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है. पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने नियम 377 के तहत लोकसभा में हर घर जल योजना के मामले को उठाया.

हर घर जल योजना में भारी विसंगति!

लोकसभा में बोलते हुए पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि सरकारी दस्तावेजों में कहा गया है कि पलामू एवं गढ़वा में 75-80 प्रतिशत हर घर जल योजना पूरी हो गई. जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है. सांसद ने कहा कि पलामू के छतरपुर, चैनपुर, हुसैनाबाद, पांडू, पाटन, सदर मेदिनीनगर प्रखंड के साथ-साथ गढ़वा जिले के कांडी, मझिआंव, भंडरिया, रमना, भवनाथपुर एवं मेराल प्रखंडों के अधिकांश गांव मे नल कनेक्शन पूरी तरह निष्क्रिय हैं या फिर हफ्तों में एक बार पानी की सप्लाई होती है.

पारंपरिक जल स्रोतों पर निर्भर लोग

सांसद ने बताया कि कई जगह बिना जल स्रोत के ही पाइपलाइन बिछा दी गई है. अधूरी और अनुपयोगी टंकियों को पूर्ण होने का प्रमाण पत्र दे दिया गया है, जिसकी वजह से हजारों लोगों को हैंडपंप, कुएं और तालाबों पर निर्भर रहना पड़ रहा है. सांसद ने कहा कि कागज में दर्शायी गई योजना का भौतिक सत्यापन होना चाहिए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी.