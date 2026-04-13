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धान खरीद के आंकड़ों में गड़बड़ी, पलामू सांसद ने कहा- मंत्री और अधिकारी में नहीं है तालमेल

पलामू के MP विष्णुदयाल राम ने धान खरीद को लेकर झारखंड सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं.

UNION MINISTER PRAHLAD JOSHI
पलामू के MP विष्णुदयाल राम और अन्य (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 13, 2026 at 5:20 PM IST

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पलामूः झारखंड में धान खरीद को लेकर पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम ने राज्य सरकार के मंत्री और अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि धान खरीद को लेकर केंद्र सरकार को भेजे गए आंकड़ों में मंत्री और सचिव के द्वारा अलग-अलग जानकारी दी गई है. इससे साफ जाहिर होता है कि झारखंड में मंत्री और अधिकारियों के बीच तालमेल नहीं है. दरअसल कुछ दिनों पहले सांसद विष्णु दयाल राम ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात कर पलामू संसदीय क्षेत्र में धान की खरीद का समय बढ़ाकर 30 अप्रैल तक करने की मांग की थी.

इरफान अंसारी ने केंद्रीय मंत्री को चिट्ठी लिखी थी

धान खरीद और विभिन्न मुद्दों को लेकर पलामू सांसद ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इसी प्रेस कॉंफ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने कुछ दस्तावेज मीडिया को दिए हैं. विष्णु दयाल राम ने बताया कि 29 मार्च को झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखा था. इस पत्र में जिक्र किया गया था कि झारखंड में 2025-26 के लिए 6 लाख मीट्रिक टन क्रय का लक्ष्य रखा गया है. 1.88 लाख मीट्रिक टन जेएसएफएसएस (Jharkhand State Food Security Scheme) के लिए जबकि 4.11 लाख मीट्रिक टन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए निर्धारित है. 31 मार्च तक झारखंड में 71.65 परसेंट धान की खरीद हो चुकी है. मंत्री ने भी धान क्रय का समय बढ़ा कर 30 अप्रैल तक करने की मांग की थी. पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने कहा कि उन्होंने भी तिथि बढ़ा कर 30 अप्रैल तक करने की मांग की है.

जानकारी देते पलामू सांसद (Etv Bharat)

मंत्री एवं सचिव के बीच में तालमेल नहीं है- सांसद विष्णुदयाल राम

धान खरीद को लेकर केंद्रीय मंत्री की तरफ से विभागीय सचिव से जानकारी मांगी गई थी. सांसद ने कहा कि विभागीय सचिव की तरफ से बताया गया है कि झारखंड में धान खरीद का कार्य पूरा हो चुका है और 2 लाख मीट्रिक टन (चावल के रूप में) की खरीदारी हो चुकी है जो लक्ष्य से अधिक है. उन्होंने कहा कि यहां आंकड़े बताते हैं कि मंत्री एवं सचिव के बीच में तालमेल नहीं है. धान खरीद के बारे में स्थानीय अधिकारियों को भी जानकारी थी वह समय पर तिथि बढ़ाने के लिए सूचना दे सकते थे परंतु ऐसा नहीं हुआ.

सांसद ने कहा कोषागार घोटाला की सीबीआई जांच हो

पलामू सांसद ने प्रेस कॉंफ्रेंस में बोलते हुए कहा कि झारखंड में कोषागार घोटाला की जांच सीबीआई के द्वारा की जानी चाहिए. पलामू, गढ़वा एवं लातेहार के इलाके में कई ऐसी योजनाओं को लागू किया जाना है, जिससे काफी फायदे होने हैं. राज्य सरकार पलामू और गढ़वा को नजरअंदाज कर रही है, चाहे वह एयरपोर्ट हो, सोलर प्लांट हो, या भाषा का मामला हो. सरकार को भाषा से जुड़े सही फैसले लेने चाहिए और पलामू तथा गढ़वा के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए. पलामू के इलाके में उद्योग की स्थापना की अपार संभावना है.

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पलामू एवं गढ़वा में धान की खरीद 30 अप्रैल तक करने की मांग, सांसद विष्णुदयाल राम ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की

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पलामू में धान खरीद का मामला
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