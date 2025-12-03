ETV Bharat / state

झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस का मामला लोकसभा में उठा! 89 दिनों तक बंद रहना है ट्रेन का परिचालन

पलामूः झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस के परिचालन का मामला लोकसभा में उठा है. पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने लोकसभा में नियम 373 के तहत झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस 12873 एवं 12874 का मामला लोकसभा में उठाया है.

दरअसल रेलवे ने कोहरे को ध्यान में रखते हुए एक दिसंबर से 28 फरवरी तक झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस का परिचालन स्थगित रखने का निर्णय लिया है. 2024 में भी पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम ने पूरे मामले में पहल की थी, जिसके बाद ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया था.

लोकसभा में बोलते हुए पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम ने कहा कि कोहरे को बहाना बनाकर वर्षों से झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस का परिचालन रद्द कर दिया जाता है. ऐसा लगता है कि ठंड के मौसम में ट्रेनों का परिचालन रद्द करने की परंपरा सी बन गई है. 2024 में भी ट्रेन को रद्द किया गया था रेलवे मंत्री से मुलाकात करने के बाद ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ था. इस वर्ष फिर से इस ट्रेन को रद्द करने का रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी किया है.

झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस हटिया से चलकर दिल्ली के आनंद बिहार रेलवे स्टेशन जाती है, जबकि आनंद बिहार रेलवे स्टेशन से चलकर झारखंड के हटिया रेलवे स्टेशन तक चलती है. इस ट्रेन को गरीबों का ट्रेन कहा जाता है और पलामू के इलाके के लिए लाइफ लाइन माना जाता है. इस ट्रेन से झारखंड के रांची, लोहरदगा पलामू, गढ़वा, लातेहार एवं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के इलाके के बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं.