पलामू मॉब लिंचिंग केस, लाठी डंडे से पीटने का आरोपी गिरफ्तार, लड़की से मिलने गया था युवक, बैट्री चोर बोल हुई थी हत्या

पलामू मॉब लिंचिंग केस, लाठी डंडे से पीटने का आरोपी गिरफ्तार, लड़की से मिलने गया था युवक, बैट्री चोर बोल हुई थी हत्या
पलामू मॉब लिंचिंग केस में तीसरे आरोपी योगेंद्र महतो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
Published : March 1, 2026 at 8:59 PM IST
रिपोर्टः नीरज कुमार
पलामू: झारखंड के पलामू जिले में बैटरी चोरी के संदेह में एक युवक की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या मामले में पुलिस को कामयाबी मिली है. पड़वा थाना क्षेत्र के तेलियाही गांव में 22 फरवरी की रात हुई इस क्रूर घटना में पुलिस ने तीसरे आरोपी योगेंद्र कुमार महतो को गिरफ्तार कर लिया है.
क्या है पूरा मामला
पड़वा थाना प्रभारी अंचित कुमार के अनुसार, कोकरसा गांव निवासी पवन कुमार (25 वर्ष) उस रात कासियाडीह या तेलियाही गांव में एक लड़की से मिलने गए थे. ग्रामीणों ने उन्हें बैटरी चोरी करने के शक में पकड़ लिया. लोगों ने पवन को बंधक बनाया और बैटरी चोरी का आरोप लगाकर रस्सी से बांध दिया. इसके बाद बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई और लाठी-डंडों से उनकी बेरहमी से पिटाई की. योगेंद्र कुमार महतो भी इसमें शामिल था.
पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारियां
पिटाई की सूचना मिलते ही पड़वा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पवन को रेस्क्यू कर मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मृतक के परिजनों के आवेदन पर पुलिस ने मॉब लिंचिंग की धाराओं (भादंवि संहिता की धारा 103(2) सहित अन्य) के तहत एफआईआर दर्ज की. मामले में अब तक तीन आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, पहले दो आरोपी (पिता-पुत्र सहित) गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं. तीसरे आरोपी योगेंद्र कुमार महतो को आज गिरफ्तार किया गया है.
पड़वा थाना प्रभारी ने बताया कि योगेंद्र महतो ने भीड़ के उकसावे में पिटाई में सक्रिय भूमिका निभाई थी. पुलिस अन्य शामिल आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है और मामले की गहन जांच जारी है.
